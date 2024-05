¿Amenazó o chantajeó Claudia Sheinbaum a Jalisco?

Casi desapercibido, porque de su más reciente visita a Jalisco fue otro el tema que generó polémica, pero Claudia Sheinbaum dejó una especie de amenaza y/o chantaje a los jaliscienses, al atribuir la inseguridad a la falta de coordinación entre el Gobierno federal y el estatal, y cuestionar si conviene a Jalisco otro sexenio de pleito con la Federación.

En su reunión de esta semana con el empresariado local, la candidata a la Presidencia de la República de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” lanzó un comentario de manera insidiosa, afirmando, palabras más palabras menos, que la inseguridad que padecen algunas Entidades responde a que sus Gobiernos no son cercanos o no gozan de una buena relación con Palacio Nacional.

“Creo que parte del problema en algunos Estados de la República es que no hubo coordinación entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal, y la coordinación es fundamental, porque primero hay que atender los gabinetes de seguridad”, dijo.

Lo que llama más la atención es que “la candidata de las mentiras”, como también se le identifica, afirme lo anterior con tal vehemencia, siendo que los problemas de violencia e inseguridad han aquejado a prácticamente todo el territorio nacional en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, habría que recordarle a la candidata Claudia Sheinbaum que el Gobierno de la Cuarta Transformación ya superó en homicidios los sexenios de Vicente Fox (60 mil 280), Felipe Calderón (120 mil 463) y Enrique Peña Nieto (156 mil 066). Es decir, que cuando Andrés Manuel entregue el poder, su administración estará en la estadística como en la que se cometió el mayor número de muertes violentas en la historia reciente de México, toda vez que acumula más de 187 mil 337 homicidios en su Gobierno, con un promedio de 95 por día, uno cada 15 minutos.

Durante su gira por esta Entidad, también Sheinbaum aseguró que, si gana ella la Presidencia y de la misma forma obtiene el triunfo en Jalisco la candidata de Morena y sus aliados, la coordinación entre los dos Gobiernos será inmediata y con ello comenzarán a disminuir los índices delictivos en este Estado.

Pero Claudia parece olvidar o simplemente oculta que son precisamente los Estados gobernados por Morena los que aquejan los problemas más graves de violencia en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México se ubican 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo con las tasas de homicidio más elevadas; destacando Colima (Colima), Obregón (Sonora), Zamora (Michoacán), Manzanillo (Colima), Tijuana (Baja California Norte), Zacatecas (Zacatecas) y Juárez (Chihuahua). Todas ellas gobernadas por la Cuarta Transformación a excepción de Juárez.

El “Ranking (2023) de las 50 ciudades más violentas del mundo” señaló que de las 16 ediciones anuales que se vienen realizando sobre las urbes de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, en 10 la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana.

Mientras que Colima se coloca, por segundo año consecutivo, como la ciudad mexicana más violenta del mundo, con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2023.

La segunda ciudad más violenta del mundo también es mexicana, Obregón, Sonora, con una tasa de 117.83 homicidios, y la tercera es Puerto Príncipe, Haití, con 117.24. Seguidas de Zamora, Michoacán; Manzanillo, Colima; Tijuana, Baja California; Zacatecas, Zacatecas y Juárez, Chihuahua.

El reporte señala:

“En México la violencia se ha agravado: grupos criminales ejercen control territorial y se han ido apoderando de una carretera detrás de otra, mientras extorsionan en forma permanente a millones de personas”.

El mismo documento igualmente criticó la política de “abrazos, no balazos” del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, se indicó, permite a los grupos criminales ejercer violencia con casi absoluta impunidad.

El asunto no es menor, pues tan grave es que la candidata de Morena haya intentado amenazar o chantajear a los jaliscienses, como el hecho de que hiciese prácticamente un reconocimiento tácito de que a causa de la negativa del gobernador de Jalisco a acatar a pie juntillas la voluntad de López Obrador, se generó una especie de castigo hacia los habitantes de este Estado.

Pero si algo nos quedó claro a los jaliscienses es que la arriesgada y valiente decisión del mandatario estatal de no someterse a la Federación fue acertada. Y lo fue porque resultó ser el único gobernador que se atrevió a decirle “no” al fracasado sistema de salud llamado INSABI con el que se intentó sustituir el Seguro Popular y resultó un fiasco al grado que se tuvo que eliminar. Los problemas de falta de medicamentos se fueron sorteando y los niños con cáncer recibieron sus medicinas, mientras que en otras Entidades fallecieron al ser interrumpidos sus tratamientos por el monumental desabasto.

Igualmente, las decisiones que se tomaron frente a la pandemia por COVID-19 fueron acertadas al grado que Jalisco fue, sino el mejor, sí uno de los Estados que de forma más adecuada enfrentó la pandemia y tuvo menor número de fallecimientos.

En ese mismo contexto, en Jalisco se entregaron apoyos a PYMES para paliar las afectaciones por la pandemia mientras que el Gobierno federal rechazó ofrecer el apoyo.

Jalisco ha demostrado que puede salir a flote aún siendo vejado y maltratado por la Federación.

Pero la señal de amago que nos dejó Claudia Sheinbaum no se puede desestimar. Jalisco no ha pedido ni pedirá nada que no le corresponda. Es de los Estados que más aportan a la Federación y como tal debe ser retribuido.

Afortunadamente, los jaliscienses sabemos distinguir qué es lo mejor y lo que más conviene a nuestra gente y nuestro Estado, y por ese motivo ni los amagos ni las amenazas ni los chantajes harán que se emita un voto bajo esas condiciones.

Y lo anterior se podrá observar este domingo 19 de mayo, cuando miles salgan a manifestarse a la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara para defender la democracia, la vida, la libertad y las elecciones del próximo 2 de junio.

