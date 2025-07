Ante la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por un soborno de 25 millones de dólares por el contrato de Pegasus, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya habido pacto de impunidad con el exmandatario, y que los detalles de la indagatoria deben ser aclarados por el fiscal, Alejandro Gertz Manero.

Cuestionado por la prensa sobre si esta sería la primera denuncia o carpeta de investigación que se abre contra el expresidente priista, Gertz Manero insistió en que a principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático, la podemos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, argumentó Gertz Manero, y agregó que la relación con las autoridades israelíes no ha sido fácil.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle, ya formalmente al gobierno de Israel, la autorización, a través del sistema de asistencia jurídica internacional, para que esas afirmaciones [que se hicieron en un medio] queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, agregó.

“Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y se los vamos a comunicar en forma inmediata, es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se completa con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros, si no vuelve se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir”, dijo el funcionario.

“No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el pues el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública”, comentó al ser cuestionada sobre un presunto pacto de impunidad que había con el expresidente priista y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CT