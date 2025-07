La reforma a la Ley General de Población abre el paso a la implementación de un nuevo documento de identificación en México: la CURP Biométrica.

Esta versión moderna y digitalizada de la ya conocida Clave Única de Registro de Población (CURP) incluirá datos biométricos y específicos de cada ciudadano, y forma parte de los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum para modernizar y fortalecer los sistemas de identificación en el país.

Sobre si tendrá costo alguno este trámite, hasta el momento se sabe que este documento será gratuito para toda la población. No obstante, no tramitarlo sí tendrá consecuencias: se conoce que habrá sanciones económicas para quienes no gestionen este documento dentro del plazo establecido. La multa por omitir el trámite podría ir desde los 10 mil hasta los 20 mil UMAs (Unidades de Medida y Actualización), lo cual equivale aproximadamente a entre 1.1 y 2.2 millones de pesos mexicanos.

El trámite deberá realizarse en un periodo máximo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma. Durante ese tiempo, se habilitarán centros de atención para facilitar el proceso a los ciudadanos.

La CURP Biométrica no solo conservará los datos tradicionales, sino que también incorporará elementos más avanzados como una fotografía del titular, sus huellas dactilares, firma digital y escaneo del iris, lo que la convertirá en un documento mucho más seguro y difícil de falsificar.

Hasta ahora, no se ha emitido información oficial respecto a los documentos necesarios para llevar a cabo el registro. Sin embargo, diversos medios han adelantado que podrían solicitarse los mismos que suelen requerirse para otros registros. Entre ellos se encuentran: el acta de nacimiento certificada y actualizada, una identificación oficial vigente (como la credencial para votar o pasaporte), la actual CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y una dirección de correo electrónico.

Se estima que la CURP Biométrica comenzará a operar oficialmente en algún momento del segundo semestre del año 2025.

