Para AMLO, The Economist "hace el ridículo"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la revista inglesa The Economist hace el ridículo, pues consideró que su portada, que lo califica como "falso mesías", es "propaganda muy ramplona y de pasquín".

En conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los medios de comunicación "y las revistas famosas" en el mundo están atravesando por "una severa crisis de credibilidad", por lo que si no cambian su política editorial y no actúan con ética "no las van a leer ni en Londres".

"Esa revista ¿qué es lo que hace? el ridículo, y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo. O sea, imagínense una portada como si fuese un cartel, una propaganda, muy ramplona, de pasquín, entonces no les ayuda", declaró AMLO.

"Si de por si los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad, esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, pues no las van a leer ni en Londres", comentó.

El Presidente López Obrador aseguró que la revista inglesa desconoce que México es de los pueblos más conscientes y más politizados del mundo.

"Esto la revista tal vez no lo sabe, les voy a mandar un mensaje. Tenemos que ser respetuosos de todos los ciudadanos de México y del mundo, tener nuestra conciencia tranquila siempre para poder seguir avanzado en la transformación del país", agregó.

Este jueves se difundió la portada del próximo número de The Economist, que califica al Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el "Falso Mesías".

Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es "un peligro para la democracia", debido a las políticas públicas ruinosas "por los medios inadecuados".

El artículo señala que, en un mundo "plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado de los reflectores".

La revista reconoce que López Obrador "habla fuerte y claro por los que no tienen, y no es personalmente corrupto".

OA