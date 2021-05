Marcelo Ebrard envía carta a The Economist tras portada de AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó en sus redes sociales la carta que envió al editor de la revista The Economist, luego de que esta mañana se diera a conocer una portada en la que ese medio calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como "El Falso Mesías de México".

En su texto, Ebrard Casaubón asegura que "hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional" de la publicación a quien le expuso "los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio".

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

Entre los puntos de conversación estuvieron las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia, de las relaciones con Estados Unidos y la situación política del país en general.

Ebrard acusa en su carta que el "editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del Presidente y su partido" y que "la falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas".

De acuerdo al Secretario, lo más llamativo del texto publicado por la revista "por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el Presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto".

JM