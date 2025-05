La Pensión para el Bienestar para los adultos mayores es uno de los programas de la Secretaría del Bienestar otorgados por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Este ofrece como apoyo un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales a personas de 65 años o más, y está reconocido en la Constitución Política, de manera universal.

Según información de la Secretaría del Bienestar, la Pensión Bienestar tiene como objetivo mejorar la protección social de la población adulta, dándole a cada persona el monto económico de manera directa y sin intermediarios.

Asimismo, el programa es universal, es decir, se entrega a todos los adultos mayores mexicanos que viven en el país, sin importar su condición social o económica, ideología o creencias.

¿Qué adultos mayores que NO recibirán depósito en mayo?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció mediante sus redes sociales oficiales en marzo pasado que los adultos mayores de Durango y Veracruz recibirían un adelanto de la pensión.

Según la funcionaria, los adultos mayores recibieron entonces un doble pago, debido al proceso electoral que se llevará a cabo en esas dos entidades.

Por lo tanto, a los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar y que residen en Durango y Veracruz se les depositó el monto correspondiente a los bimestres marzo-abril, junto al bimestre mayo-junio. Vale la pena aclarar que no recibirán otro pago hasta después de las elecciones, es decir, NO recibirán pago en este mes de mayo, que es cuando se deposita otra vez, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un calendario oficial.

Para el resto del país, el pago de mayo llegará, como ocurre de manera normal, 6 mil 200 por los dos meses, es decir, lo que se entrega para el periodo mayo-junio, aunque todavía no se han dado a conocer las fechas.

Requisitos para recibir el pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores

Todos los interesados en inscribirse a este programa de apoyos deben saber que, acuerdo con la página oficial de la Secretaría del Bienestar, los requisitos para ser formar parte son:

Tener 65 años o más, cumplidos dentro del bimestre de incorporación

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente: credencial para votar, Inapam o pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Formato Único del Bienestar debidamente llenado

Si la persona solicitante lo desea o no puede realizar el trámite por sí misma, puede designar a alguien de confianza como persona adulta auxiliar para que la represente, y en este caso, la persona auxiliar deberá presentar también su CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y un documento que acredite su parentesco con la persona adulta mayor.

Este año, los periodos de incorporación se realizan cada dos meses. Es decir, la siguiente convocatoria será en el mes de abril. Cualquier persona que cumpla 65 años en marzo o abril podrá registrarse para recibir el pago de la Pensión Bienestar.

