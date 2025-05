El Gobierno de México, mediante la Secretaría del Bienestar, entrega apoyos a los sectores más vulnerables de la población. El monto depende del programa, además de la cantidad de miembros que pueden formar parte del mismo dentro de una familia.

Entre estos programas destaca la Pensión Bienestar para adultos mayores, en las que los beneficiarios reciben el pago de su dinero a través de tarjeta bancaria. Para mayo de 2025, mes en el que se debería depositar el dinero también del mes de junio (los pagos se realizan cada bimestre), los inscritos recibirán un pago de 6 mil 200 pesos.

Las personas deben saber que todo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores se debe retirar después de que les deposite, según la fecha del calendario oficial, ya sea en el Banco del Bienestar, cajeros de otros bancos, o en tiendas de supermercado al realizar la compra de un producto en caja.

Hasta ahora, no se ha publicado el calendario de pagos correspondientes al mes de mayo, el cual normalmente se da según la fecha y la letra inicial del primer apellido. Es importante aclarar que los depósitos de este periodo no han sido suspendidos, ya que nunca se anunció una fecha oficial; simplemente, aún no se ha informado cuándo se realizará el depósito.

¿A quiénes beneficia el pago de 6 mil 200 pesos de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un apoyo universal que se entrega a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años en México. El programa señala que este tiene por objetivo contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar sus condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

También a partir de este año, a las mujeres que cumplen 63 años, pueden registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Ellas reciben un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF