Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, levantaron el plantón que instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 26 de abril, y confirmaron que sostendrán un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio, a las 11:00 horas en Palacio Nacional, un día después de las elecciones federales.

Los padres utilizaron un templete proporcionado por telefonistas para comunicar el mensaje, y colocaron dos mantas con la leyenda "Impunidad " y "Urgente diálogo con López Obrador y la entrega de 800 folios del Ejército ".

Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 estudiantes, dijo que el gobierno decidió ofrecer una reunión, privilegiando sus intereses electorales y partidistas, pisoteando el derecho a la vida.

"El día de ayer (lunes) recibimos de manera formal una reunión para el 3 de junio de este año en Palacio Nacional, las madres y padres de los 43 hemos reflexionado pacientemente y decidimos no tensar más las relaciones con el Presidente, que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia. Y sería una confrontación inútil, seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral, no nos mueve lo electoral, ni los cálculos políticos, solo queremos saber cómo van a avanzar las indagatorias del paradero”, expresó la señora Hilda.

Adelantó que acudirán a Palacio Nacional acompañados de sus abogados y organizaciones de derechos humanos: "La lucha por la verdad y la justicia va a continuar con nuestro grito estridente de presentación con vida de los 43, seguirá firme, mucho más cuando en los próximos meses se cumplirán 10 años de esta siniestra pesadilla que no termina".

Resaltó que el próximo gobierno tiene la obligación de retomar las investigaciones y de esclarecer el caso, sea el Presidente que sea.

Hilda Legideño sostuvo que la exigencia será firme y la misma que fue el Estado y a los militares.



