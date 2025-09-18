Padres de los 43 de Ayotzinapa continúan jornada de lucha a 11 años de la desaparición

“¿A qué le temen?, ¿al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?”, cuestionó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos junto con otros 42 jóvenes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Este jueves, madres y padres de los 43 estudiantes realizaron el segundo día de la jornada de movilización en memoria de los once años de la desaparición de sus hijos.

Las actividades iniciaron con la toma de varias estaciones de radio en Chilpancingo y Tixtla, desde donde dieron a conocer su agenda de protestas y reiteraron que, a más de una década, aún desconocen lo más fundamental: el paradero de los jóvenes.

Más tarde, los familiares, acompañados por normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), se dirigieron hacia la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo.

Para esta jornada de lucha por los 11 años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.

• Uno: que el Ejército entregue los 800 folios de información que tienen en sus archivos, los cuales, dijeron, son fundamentales para saber qué pasó con sus hijos.

• Dos: investigar qué pasó con los 17 normalistas que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

• Tres: investigar la telefonía celular "porque algunos dispositivos de nuestros hijos estuvieron activos después de los hechos".

• Cuatro: extraditar a Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de José Ulises Bernabé, juez de la barandilla de Iguala donde llevaron a 17 estudiantes, que está asilado en Estados Unidos.

• Cinco: investigar al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero y al exfiscal Iñaki Blanco.

En el mitin en la caseta de cobro, Mario González contó que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, les propuso que se integre otro grupo de expertos para investigar la desaparición de sus hijos, pero estos deberían ser distintos a los del GIEI, quienes fueron los que derribaron la verdad histórica que quiso imponer el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y exhibió los errores en la investigación que realizó la administración del morenista, Andrés Manuel López Obrador.

"La señora es lista, dice que los expertos deben ser nuevos, que el GIEI no. Desde acá le decimos que no queremos expertos que lleguen a leer el expediente y tarden un año. Desde acá le exigimos que deben regresar los expertos que tienen conocimiento de todas las líneas de investigación. La pregunta acá: ¿Cuál es el miedo al GIEI? Saben que ellos sí vienen a trabajar y no los han podido comprar. Intentar desprestigiar a sus personas, pero nunca sus informes. Atacan a sus personas, pero a sus informes no", dijo el padre.

Mario González explicó que a pesar de que se habla mucho de que Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta, en el caso Ayotzinapa es lo mismo, porque la morenista no ha mostrado sensibilidad con las madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

"La presidenta no tiene esa sensibilidad que debe tener un gobierno con las víctimas", reclamó.

YC