Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió a los señalamientos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó sobre las renuncias al tricolor y recordó el pasado priista del político tabasqueño.

En un video difundido en sus redes sociales, el también diputado federal aseguró que el mandatario mexicano se equivoca al creer que el tricolor es igual al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, le advirtió que lo mejor del Revolucionario Institucional sigue en el partido, mientras que “lo peor” se mudó a la Cuarta Transformación.

“Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo: lo mejor del PRI, se quedó en el PRI. Y lo peor que estaba en el PRI, está de su lado”, dijo este lunes.

El exgobernador de Campeche aprovechó para recordar que López Obrador militó en el PRI, al igual que tres de las corcholatas -Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal-, por lo que en honor a su pasado le pidió no culpar al tricolor de todos los problemas en el país.

Apuntó que por más que el partido reciba críticas, la Cuarta Transformación actualmente tiene exgobernadores como embajadores -Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa González y Carlos Joaquín González- pese a que en algún punto estos perfiles fueron criticados por presuntos actos de corrupción o falsedad en declaraciones.

“No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y en su partido, porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó ‘mentirosos, ladrones, corruptos y traidores’. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días”, continuó.

"Alito" Moreno apuntó a que todos los integrantes de la 4T presuntamente fueron “muy hábiles” para ilusionar a la gente con un cambio en el desarrollo de México; sin embargo, apuntó a que han sido mejores para decepcionar y no instrumentar dichos planes.

“Quienes hoy se van del PRI, lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia”, explicó.

Finalmente, el dirigente priista dejó en claro que en el PRI y en el Frente Amplio por México se encuentran “más unidos que nunca”, por lo que se comprometió a defender al pueblo de México, además de dejar en claro que “no se van a doblar” y obtendrán la victoria en 2024.

CR