Oxxo restringe la venta de hielo: ¿cuántas bolsas puedes comprar?

México se encuentra en medio de la tercera ola de calor proyectada para esta temporada, las altas temperaturas han ocasionado un aumento en la compra de ventiladores, aires acondicionados, agua y hielos. Debido a la alta demanda de este último producto, la tienda de conveniencia Oxxo ha optado por restringir el número de bolsas a los que pueden acceder los clientes en sus compras.

El uso de las bolsas de hielos no se da únicamente en el hogar, si no que es utilizado para diversos establecimientos, como restaurantes, bares, tiendas de abarrotes, etc. y debido al calor y las temperaturas récord registradas en diversos estados del país, se requiere su uso para poder conservar en buen estado distintos productos y alimentos.

Con el objetivo de que haya una distribución equitativa entre los clientes, las tiendas de conveniencia Oxxo de los estados de Hidalgo, Guanajuato, Yucatán y la Ciudad de México (CDM), han estipulado un número máximo de bolsas a los que podrán acceder sus clientes: tres bolsas por persona.

Aunado a esta situación, el desabasto del producto en las tiendas Oxxo ha generado un aumento en los precios, la bolsa de hielos que en promedio tenía un costo de 30 pesos, se encuentra en un precio de alrededor de 50 pesos.

La demanda de este producto podría permanecer lo que resta del mes e incluso más tiempo, esto debido a las ondas de calor restantes que se han pronosticado.



