Tool regresa a México; esto es todo lo que debes saber

Una década después, Tool regresará a la Ciudad de México para presentarse el próximo 15 de marzo del 2025 en la Explanada del Estadio Azteca.

Bajo la dirección de Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (batería) y Justin Chancellor (bajo), Tool ofrecerá una presentación que también promete ser un espectáculo visual impresionante. Con más de 13 millones de álbumes vendidos solo en los Estados Unidos y cuatro premios Grammy en su haber, Tool no solo es reconocida por su música, sino también por sus lanzamientos visuales y la intensidad de sus presentaciones en vivo.

El setlist de la noche abarcará toda su icónica discografía, desde clásicos como "Undertow", "Ænima", "Lateralus" y "10,000 Days", hasta las canciones de su más reciente álbum, "Fear Inoculum" (2019). Son considerados una de las bandas más influyentes de su generación, con más de 40 años de trayectoria y una base de seguidores leal y apasionada, Tool se ha consolidado como una de las bandas más importantes del mundo.

Boletos para ver a Tool en México

Como acto de apertura, la icónica banda británica The Cult pondrá el ambiente con su inconfundible mezcla de goth rock, post-punk y hard rock. Fundada por Ian Astbury (voz) y Billy Duffy (guitarra), The Cult deleitará al público con temas clásicos como "She Sells Sanctuary", "Rain", "Fire Woman" y "Love Removal Machine".

Preventa Banorte : 21 y 22 de octubre de 2024, a partir de las 11:00 am.

Venta general: 23 de octubre de 2024, también a las 11:00 am.

Además, podrás adquirir boletos de Conecta Ride, un servicio de transporte ida y vuelta que partirá desde varios puntos de la CDMX hacia el Estadio Azteca, garantizando una experiencia cómoda y sin preocupaciones para los asistentes.

Este concierto en México llega en medio de un gran reconocimiento internacional para Tool. En 2020, la banda ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por su tema "7empest", y su álbum "Fear Inoculum" también ha sido nominado en múltiples ocasiones. Asimismo, el virtuoso baterista Danny Carey está nominado como Mejor Baterista del Año en el Modern Drummer Readers Poll 2024.

Una de las características que distingue a Tool de otras bandas es su integración de las artes visuales con la música. Sus videoclips, a menudo dirigidos por el guitarrista Adam Jones, exploran mundos surrealistas y perturbadores, utilizando técnicas como el stop motion. Además, la banda ha sido elogiada por su enfoque en la evolución personal y espiritual, lo que ha creado una conexión profunda con su audiencia.

