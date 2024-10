En 10 días, reunión entre Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum

Luego de que ayer miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera el último fallo para ratificar el triunfo de Pablo Lemus Navarro como gobernador de Jalisco, el mandatario electo aseveró que en los próximos días se estará reuniendo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Dijo, la reunión se pactó durante la visita del actual gobernador de Jalisco con Sheinbaum Pardo ayer en la Ciudad de México. “Le dijo 'dile a Pablo que vamos a ser equipo y que vamos a ser amigos y que lo recibo en 10 días'. Me van a recibir, es la respuesta que ya nos han dado. Pero de cualquier forma yo voy a mandar un comunicado oficial en unos minutos más, allá a Palacio de Gobierno solicitando ya esta cita formalmente con la presidenta Sheinbaum”, aseveró el gobernador electo.

Añadió, lo que buscará con esta reunión, en primer lugar, será el ofrecer a la presidenta, y en general al Gobierno de México, un diálogo constante y trabajo conjunto.

“No voy a pelear con la Federación, no voy a generar polarización y contraste, voy a trabajar con la presidenta Sheinbaum. Pero tampoco voy a ser un gobernador sumiso, eso también lo dejo muy claro, porque, lo he dicho en lo público y en lo privado, por ejemplo, yo no voy a entregar ni el sistema de Educación ni el sistema de Salud de Jalisco a la Federación, pero si voy a trabajar coordinadamente proyectos de infraestructura y voy a trabajar coordinadamente en materia de seguridad”, afirmó Lemus Navarro.

Entre los proyectos que dijo, pondrá a consideración de la Presidenta en busca de obtener recursos de la Federación para el año fiscal de 2025, se encuentran la conclusión de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, la Línea 5 del Aeropuerto a Guadalajara y el saneamiento del Río Santiago, proyectos que no habían podido ser abordados debido a que Sheinbaum Pardo había evitado reunirse con él ante las impugnaciones en el Tribunal Federal presentadas por la ex candidata de Morena, Claudia Delgadillo, y que ya fueron desechadas en última instancia.

“También vamos a poner a su consideración el poder tener recursos para la reestructura del ingreso a Guadalajara por la Carretera Chapala, desde el municipio del Salto, digamos la segunda entrada del Salto, hasta el ingreso al Álamo”, finalizó Lemus Navarro.

FS