Osorio asegura que el PRI no busca imponer a nadie para blindarse

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en los nombramientos que faltan por hacerse en el Senado de la República, entre ellos el del procurador General de la República, el del Fiscal Anticorrupción y el del fiscal Electoral, el PRI no busca imponer a nadie, ni está construyendo un blindaje hacia adelante.

"No estamos tratando de hacer ningún blindaje hacía adelante, ustedes saben perfectamente bien, y no puedo dejarlo en su discurso que, para la determinación de estos nombramientos se requieren de las dos terceras partes, no puede el PRI solito, ni con los partidos que puedan ser aliados, resolver los nombramientos de estos espacios, en este tema y en otros temas, que está en este momento la discusión en el Senado, sabe usted perfectamente bien, que son dos terceras partes y el PRI no va a imponer, de ninguna manera, es el deseo, ni lo quiere hacer", aseguró Osorio Chong.

Al comparecer ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, dijo que no buscan imponer a nadie porque creen en las instituciones sólidas que se tienen que construir a partir de los consensos.

En su respuesta al diputado panista de Chihuahua, Juan Blanco, Osorio Chong habló de la crisis política que hay en el Senado y pidió a todas las fuerzas políticas ajustarse a la ley y se hagan señalamientos con argumentos y se vaya a las instancias correspondientes, pero no se queden en el discurso que sólo divide.

"Ajustémonos todos a la ley, señalemos con argumentos y vayamos a las instancias correspondientes y no dejemos sólo el discurso que divide a las y a los mexicanos de este país", dijo.

Agregó que la responsabilidad de que el país camine democráticamente es de todos los actores políticos y desde Gobernación han buscado reunirse con todas las organizaciones y partidos políticos y la diferencia se hace cuando hay ganas de resolver, deseos y oportunidad para hacerlo.

"En estos momentos de crisis política que se vive, pero asumamos la responsabilidad todos, porque si no después nos van a señalar que queremos intervenir en las decisiones que les pertenecen a ustedes, al Senado y a la Cámara de Diputados", detalló.

"Tenemos que ajustarnos todos a lo que es nuestro marco legal para encontrarle salida democrática a los problemas, no podemos detener al país nadie, no podemos caer en ese juego en el que algunos nos quieren sumir, que es un discurso que enfrenta a las instituciones, que genera distancias y genera enconos en lugar de hacer aplicación de una buena política, que construye y que resuelva, hemos estado presentes en todos los temas con sus propios dirigentes y la de los otros partidos políticos, casi todos quienes así lo han deseado", dijo Osorio.