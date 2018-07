Ordena Cofepris retirar del mercado medicamentos con Valsartán

Ante la notificación internacional de defectos en la sustancia activa Valsartán, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó no comercializar el producto que tiene como proveedor la empresa Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. en China, y retirar del mercado los medicamentos asociados con este activo.

El Valsartán es el principio activo presente en medicamentos que se utilizan para el tratamiento de insuficiencia cardiaca y antihipertensivo.

Los productos identificados hasta el momento que contienen Valsartán del fabricante Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., son los siguientes: Diovalte, Vapispre, Vigisan, Avalraam, Menfhipress, Versalver, Vzar, Vagsar. Estos medicamentos están siendo retirados del mercado.

La Cofepris realiza la trazabilidad de la materia prima para determinar las empresas que en México utilizan este ingrediente producido por la empresa china para la elaboración de medicamentos.

Esta notificación ha afectado a múltiples países, por lo que la Cofepris a través de sus esquemas de cooperación internacional, se unirá a las acciones de control sanitario que correspondan para evitar con ello cualquier riesgo a la población.

"En caso de contar con ellos podrá ponerse en contacto con los laboratorios que aparecen como titulares del registro (...), con la finalidad de determinar el mecanismo de devolución", detalló la Cofepris.

El organismo recomendó a los pacientes que utilizan los fármacos con Valsartán antes citados, no suspender el tratamiento y acudir al médico para que se le otorgue la prescripción de un medicamento alterno que tenga la misma función de acuerdo al tratamiento que se realiza.

A los médicos pidió revisar los tratamientos y sustituir el medicamento por otro con la misma composición o misma indicación terapéutica que no se encuentre dentro del retiro que lleva a cabo esta autoridad.

A las farmacias indicó que ante la presentación de una prescripción con principio activo Valsartán, indicar al paciente que consulte a su médico y que no suspenda el tratamiento.

"La Cofepris vigilará que no se comercialicen los medicamentos anteriormente señalados, continuará las acciones de vigilancia, dando seguimiento al retiro de los productos que pudieran estar involucrados. El retiro solo aplica para medicamentos con Valsartán originario de la empresa Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. en China", enfatizó la dependencia.

