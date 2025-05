Ola de calor: Cómo afecta la salud este tipo de clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una ola de calor favorecerá que durante estos días se registren temperaturas máximas superiores a 45 grados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero; de 40 a 45 grados Celsius en Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán; de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y de 30 a 35 grados Celsius en Baja California y la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud del Gobierno de México advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos del golpe de calor, una condición que se presenta tras una exposición prolongada a temperaturas ambientales elevadas y que provoca un aumento repentino en la temperatura corporal. Pero no es lo único que puede pasar, ya que el incremento en los niveles térmicos no solo puede causar este problema, sino también sube el riesgo de sufrir otros problemas si no se aplican medidas de protección adecuadas.

Expertos señalan que una ola de calor es un periodo de temperaturas altas de día o de noche, muy común durante la primavera y el verano, es decir, entre los meses de marzo a julio. Sus efectos puedes afectar a las personas y pueden provocar la muerte si no se atiende en algunos casos.

Las personas mayores de 60 años, los niños y niñas menores de seis años, así como mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, psiquiátricas, metabólicas o renales, los trabajadores agrícolas, de la construcción y los turistas que viajan de zonas frías a países con climas cálidos son los más vulnerables.

¿Cuáles son los efectos de una ola de calor en las personas?

La SSa informó en un texto el día 17 de abril de 2024 que algunos de los efectos de las ondas de calor en las personas son deshidratación; insolación; desmayos; dificultades respiratorias; problemas cardiovasculares; y golpe de calor, ese caracterizado por síntomas más graves como mareos, confusión, desorientación, sudoración excesiva al principio con posterior falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con temperatura corporal mayor de 39.4 grados, aceleración del ritmo cardíaco con latido débil, dolor de cabeza, inconsciencia y convulsiones.

Para evitar problemas de salud derivados de una ola de calor, lo mejor es:

Tomar agua simple aunque no tengas sed

Utilizar lentes de sol, gorra o sombrero

Vestir ropa suelta de colores claros y manga larga

Comer alimentos frescos, frutas y verduras

No realizar actividades físicas intensas bajo el sol

Usar protector solar (mínimo F15)

Evita asolearse entre las 11:00 y las 16:00 horas

Evitar consumir bebidas alcohólicas

Acudir con un médico en caso de que se necesite

