La niña de cuatro años, Noelia Daylen S. G., fue localizada sin vida durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La menor había sido reportada como desaparecida desde la noche del lunes 10 de noviembre, tras un ataque armado en el que perdieron la vida su madre, otra mujer y un hombre.

Fuentes del Gobierno de Oaxaca confirmaron tanto el hallazgo del cuerpo de la menor como la detención de tres personas señaladas como presuntas responsables del triple homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas —identificadas como Carlos Eduardo N. (19 años), Adelina L. P. (21 años) y Karla V. S. (25 años)— fueron asesinadas con armas de fuego de alto calibre en la calle Prolongación de Vicente Guerrero, esquina con Periférico, en Juchitán.

Desde esa noche, la pequeña Noelia, hija de Adelina, permanecía desaparecida hasta que fue localizada sin vida durante las labores de búsqueda implementadas por las fuerzas federales y estatales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más información sobre el lugar, hora y condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la menor de cuatro años de edad.

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y se instruyó el despliegue coordinado de todas las corporaciones de seguridad presentes en la región del Istmo. En el operativo participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

Y para reforzar la búsqueda en campo, se están utilizando unidades caninas (K9) especializadas en la localización de personas, así como sobrevuelos con drones para ampliar el rango de visibilidad y cubrir áreas de difícil acceso.

