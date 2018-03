Nuevo titular de la ASF promete dar resultados inmediatos

A minutos de haber sido nombrado nuevo auditor superior de la Federación, David Colmenares aseguró que no hay tiempo para esperar, por lo que se comprometió a dar resultados de inmediato y aceptó que el reto que tiene enfrente es fuerte y desde ya empezará a revisar todos los temas, los delicados y los no tanto.

Después de su toma de protesta, David Colmenares se comprometió a trabajar para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realmente sea un instrumento para combatir la corrupción.

Adelantó que va a cambiar la efectividad de la ASF porque no tiene sentido trabajar para que después se pierdan todas las denuncias presentadas.

Dijo que muchos de los casos que presenta la dependencia se pierden en el Tribunal Fiscal debido a que no van bien fundamentados los casos. “Tienes que fortalecer el planteamiento jurídico. En el Tribunal Fiscal se pierden, no porque el Tribunal esté en contra de la Auditoría, sino porque no vienen bien fundamentados los casos”.

Luego de más de tres meses, el pleno de la Cámara de Diputados eligió con 377 votos de 446 posibles a Colmenares para estar al frente de la ASF para el periodo 2018-2025.

Desde diciembre, en comisiones, los diputados federales de todos los grupos parlamentarios definieron a Salim Arturo Orcí Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar como los posibles sucesores de Juan Manuel Portal, sin embargo, no se alcanzó un acuerdo y se pospuso su elección.

La semana pasada, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso acordaron que ayer sería la votación de la terna en el pleno de la Cámara de Diputados. Antier se definió que el voto fuera por cédula (secreto) y eso ayudó a que se destrabara la votación.

Reclamaban transparencia

Previo a la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó que el nombramiento sería a través del voto mediante cédula (secreto), a pesar de los reclamos de organizaciones civiles y académicos para un proceso transparente.