Nuestros adversarios tienen mucha imaginación y malinterpretan todo: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que sus adversarios tienen "mucha imaginación", y todo lo malinterpretan.

Al encabezar la conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal detalló que ayer, en su primer videomensaje a la población sobre el sismo de magnitud 7.5, apareció el famoso Jetta que lo transporta, lo que fue tomado por algunas personas como una puesta en escena.

"Ayer, con motivo del sismo, que dimos el primer aviso y que estábamos en el patio oficial de Palacio Nacional, como todos, que bajamos para protegernos, y a mí me tocó recibir el informe, y se transmitió el primer informe que di al pueblo de México sobre el sismo. Y Jessica, que es la que me ayuda a tomar los videos -no en una cámara especial, sino en un teléfono- tomó una imagen y salió el Jetta.

"Entonces, nuestros adversarios comenzaron a decir que habíamos preparado la escena para que a pareciera el Jetta. Como si después del sismo nos daba tiempo para hacer politiquería", comentó entre risas.

Asimismo, el Mandatario aprovechó para felicitar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por su cumpleaños.

El jefe del Ejecutivo aseguró que está muy satisfecho con el trabajo que realiza la mandataria capitalina.

GC