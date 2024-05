Nos tomó por sorpresa: insiste Samuel García tras tragedia

El gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, insistió en que la tormenta que provocó el accidente durante el mitin del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue sorpresiva.

“Esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba pronosticado en la ciudad una tormenta. Fue tan rápido que en particular no podíamos dar crédito a lo que se vivió”, dijo el mandatario estatal en rueda de prensa brindada esta mañana.

EFE/Miguel Sierra

En el hecho, fueron afectadas un total de 121 personas ya que fueron atendidas por algún tipo de lesión; 27 permanecen hospitalizadas y se mantiene en 9 la cifra de fallecidos tras la caída de un templete al escenario donde se llevaba a cabo el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza por Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, quien era acompañada por Álvarez Maynez.

García Sepúlveda afirmó que habrá apoyos para familiares de las personas que resultaron fallecidas, así como para los hijos de estos.

“Vamos a correr con todos los gastos funerarios, vamos a correr con el seguimiento, traslados y sobre todo, si tenían hijos, el gobierno va a apoyar en todo lo relacionado a seguimiento, becas y manutención de menores que hayan perdido a un padre o una madre por esta tragedia”.

En cuanto a los lesionados, el mandatario comentó que habrá indemnización y se les apoyará hasta que se rehabiliten, con la cobertura de sillas de ruedas, bastones, medicamentos, entre otros insumos que requieran.

