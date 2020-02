No tengo información sobre indagatoria a Peña Nieto: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si hay una investigación en contra del ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Ayer, el rotativo estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer que un alto funcionario reveló que el gobierno federal supuestamente está indagando a Peña Nieto por corrupción.

"No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña", comentó, aunque reafirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de abrir la investigación ya que es autónoma y no tiene que reportarle nada a él.

Al preguntarle si a partir de la judicialización del caso Lozoya, su gobierno acusaría al ex mandatario priista, López Obrador dijo que sólo se haría si el pueblo lo pide, "nosotros hemos dicho que solo presentíamos denuncia contra ex presidentes si los ciudadanos nos piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante".

