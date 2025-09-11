No solo refrescos, estas son las bebidas que subirán de precio con el IEPS

El Paquete Económico 2026 contempla un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas, medida que encarecerá varios productos del consumo diario. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), este ajuste se traducirá en un aumento de entre 10% y 15% en los precios al consumidor, lo que impactará directamente en la economía de los hogares.La propuesta establece que el gravamen pase de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro. Con ello, no solo los refrescos se verán afectados, sino también las aguas minerales con azúcares añadidos o edulcorantes no calóricos, como la sacarosa, la fructosa o la fenilalanina.Entre los productos que tendrán un alza en su precio destacan:Así quedarían los nuevos preciosSegún lo explicado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum el 11 de septiembre, los precios promedio en tiendas podrían ubicarse en:Con este ajuste fiscal, el gobierno busca disuadir el consumo de bebidas azucaradas; sin embargo, la industria advierte que el impacto será directo en el bolsillo de los consumidores.NA