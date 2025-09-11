No solo refrescos, estas son las bebidas que subirán de precio con el IEPS

El Paquete Económico 2026 contempla un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas, medida que encarecerá varios productos del consumo diario. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), este ajuste se traducirá en un aumento de entre 10% y 15% en los precios al consumidor, lo que impactará directamente en la economía de los hogares.

La propuesta establece que el gravamen pase de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro. Con ello, no solo los refrescos se verán afectados, sino también las aguas minerales con azúcares añadidos o edulcorantes no calóricos, como la sacarosa, la fructosa o la fenilalanina.

Bebidas alcanzadas por el nuevo impuesto

Entre los productos que tendrán un alza en su precio destacan:

Refrescos en distintas presentaciones.

Aguas minerales saborizadas con edulcorantes artificiales o azúcares añadidos.

Bebidas con sustitutos no calóricos.

Así quedarían los nuevos precios

Según lo explicado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum el 11 de septiembre, los precios promedio en tiendas podrían ubicarse en:

Agua mineral saborizada de 600 ml: de 16 a 18.50 pesos.

Refrescos de 355 y 600 ml: de 20 a 23.50 pesos.

Con este ajuste fiscal, el gobierno busca disuadir el consumo de bebidas azucaradas; sin embargo, la industria advierte que el impacto será directo en el bolsillo de los consumidores.

