"No seré 'alcahuete' de corruptos", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será "alcahuete de corruptos" y que en el caso de los 700 carro-tanques de ferrocarril que no fueron recibidos, y para los cuales Pemex dio un anticipo de 400 millones de pesos, no habrá borrón y cuenta nueva.

"No luché, ni me apoyó la gente para estar aquí, para convertirme en alcahuete de corruptos, cero corrupción y cero impunidad", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde se dio a conocer el parte de información luego de 36 horas de la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex.

López Obrador dijo que se trata de 700 carros de ferrocarril y las empresas se quedaron con un anticipo de 400 millones de pesos, mientras que Pemex presentó una denuncia "que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas, se comete el fraude y hasta ahora no hay justicia".

"Esto que estamos viendo es una desgracia que se permitió por años, al grado de que se invadió el derecho de vía de los ductos, se instalaron almacenes, bodegas, todo eso se va a terminar, se a aplicar la ley y se hará una revisión general en toda la línea de ductos y se van a presentar denuncias", dijo.