No me voy de Morena, que salgan otros: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que él no renunciará a Morena ni a su bancada, aunque admitió que en el Congreso no se escuchan propuestas y sólo se toman fotos para presumir que legislan.

“Yo no tengo la menor intención, si se va a ir, que se vayan otros”, advirtió luego de que tronara en contra de su grupo parlamentario, al que acusó de “lambiscones” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El martes, durante la aprobación de la reforma a la Constitución para incluir los programas sociales, Muñoz Ledo propuso incluir una reserva para establecer que “progresivamente se llegará al estado de bienestar con la aplicación de medidas de todo tipo para generar el máximo de recursos con ese fin”. Señaló que los diputados de Morena, de manera “hipócrita”, le manifestaron respaldo y al final votaron todos en contra de su proyecto.

El Congreso está “dominado por las selfies muchas gentes hablan para tomarse una selfie, mandarla a su localidad... pero estoy seguro, salvo ciertos rostros que vi atentos, que nadie o muy pocos oyeron lo que dije. Entonces así no es posible un parlamento”.

Insistió en su alerta de que la bancada de Morena no debe tomar el curso que históricamente han tenido los partidos hegemónicos “y que es una cultura política que suele trasladarse en que si no hay línea, no actúa, pues eso rompe la división de poderes”.