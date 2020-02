No estoy metiendo la cabeza en la arena: AMLO sobre homicidios de mujeres

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante los altos índices de feminicidios en el país no está "metiendo la cabeza en la arena", y su gobierno no impulsa "la política del avestruz", por lo que, aseguró, no evade su responsabilidad, y garantizó que no se modificarán las leyes para aminorar castigo para feminicidas, además de declararse en contra del machismo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal celebró el que las mujeres defiendan su derecho a manifestarse en contra de este delito, ante el cuestionamiento que la activista Frida Guerrera le hizo, además de las protestas de mujeres afuera del Palacio Nacional.

"Estamos en contra de los feminicidios, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor si se tratara de otros gobiernos que se enteraban de los homicidios, de los feminicidios, de la violencia, por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política de la avestruz", aseveró.

"Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios. Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie, me pronuncio a favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigos, estoy en contra del machismo. Respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre esto".

En conferencia de prensa, al mismo tiempo que grupos feministas se manifiestan en el Zócalo de la Ciudad de México contra las agresiones a mujeres, el Mandatario enlistó 10 puntos de su lucha contra los feminicidios en México.

"Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; dos, se debe de proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos, es una cobardía agredir a las mujeres; cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo; cinco, se tiene que respetar a las mujeres; seis, no agresiones a las mujeres; siete, no a crímenes de odio contra las mujeres".

"Ocho, castigo a los culpables de violencia contra las mujeres; nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad y de las mujeres; diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México".

López Obrador aseguró que él proviene de la lucha social, "no soy fifí", por lo que no es insensible ante este problema. "No soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde, y se va seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres, eso es lo que deseo".

"Todos los días estoy atendiendo el problema y no estoy solo preocupado, estoy ocupado y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento en este caso de las mujeres, soy un transformador".

GC