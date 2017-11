No estoy arrepentida de haber dejado el PAN: Margarita Zavala

La aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que "no estoy arrepentida" de haberme salido del PAN, porque la realidad es "que no me dejaron alternativa".

Sin embargo, admitió que es complicado y dificultoso el proceso para obtener las firmas que le permitan ser candidata presidencial por lo que le ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE), que se instalen módulos en los centros de ese instituto para la obtención de firmas y que se permita que se obtengan también en papel, no solo mediante la aplicación.

Al hablar de su salida del PAN, dijo que "no tenía otra alternativa, la decisión para elegir al candidato presidencial se la pasaron a otros".

Estimó que la democracia se está deformando en México, pues primero "pareciera que la decisión para elegir a un candidato caerá en una persona, el presidente, en el caso del PRI; o en tres arreglos cupulares en otra (en el Frente Amplio) o del propio iluminado (refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador).

“Yo en cambio” -acotó- “en vez de eso, yo me pongo en manos de los ciudadanos", quienes finalmente serán los que tengan la palabra.

Reiteró que hay complicaciones en la actual etapa para recabar firmas de apoyo, principalmente por cuestiones técnicas de la aplicación tecnológica, y comentó que el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) está rechazando aproximadamente el 10 por ciento de las rúbricas que presenta.

De acuerdo a Margarita Zavala hasta ahora ya consiguió 100 mil firmas de apoyo, y que su intención es obtener un millón.

Dijo que se trata de una enorme movilización en todo el país y explicó que espera que a diario se sumen más ciudadanos deseosos de auténticos cambios.

La ex panista sostuvo que de entrada la ley está estructurada para que los independientes no reúnan las firmas, pero, afirmó, que en caso de alcanzarlas, será un apoyo e impulso político importante rumbo a la candidatura por la presidencia

En relación a la posible renuncia al PAN del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que "es cosa de él…".

La ex panista acudió a la Universidad Mesoamérica de San Agustín (UMSA) para presentar a los estudiantes su libro "Es la Hora de México", y en donde aprovechó para instalar un módulo para recabar firmas entre los jóvenes.

Varios panistas yucatecos, entre los que destacaba el ex presidente del PAN en la entidad, Hugo Sánchez Camargo; el ex senador Alfredo Rodríguez y Pacheco; y el ex regidor Felipe Duarte Ramírez, acompañaron a Zavala a los eventos que realizó en Mérida.

También contó con el apoyo de los ex panistas Alberto del Rio Leal y Sofía Castro Romero, quien anunció que buscará la candidatura independiente por la gubernatura de Yucatán.