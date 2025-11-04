Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 4 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Domingo 9 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

