Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 4 de noviembre prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 5 de noviembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

