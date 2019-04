"No di a conocer carta enviada a rey, fue una filtración": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que diera a conocer la carta que envió al rey de España, Felipe VI, en la cual le propone que pidan perdón a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la Conquista de México, y acusó que pudo tratarse de una filtración o la misiva fue sustraída.

"Nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Fue una filtración, no sé exactamente sí fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores, puede ser (un delito) pero no se ha hecho una investigación; se llevó a España, entonces hay las dos posibilidades".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista que fue poco acertada la decisión de López Obrador de hacer pública la carta que envió al rey Felipe VI y además no "no procede" observar con ojos contemporáneos lo que sucedió hace 500 años.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que, por el contrario, el gobierno de España se precipitó y se equivocó al responsabilizarlo de la difusión de la misiva.

"Sí se equivocaron, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen, con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie porque hay mucha sensibilidad a flor de piel, pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey. Y resulta que nunca di a conocer la carta".

Que nadie se altere y pues ofrezco disculpas por las molestias que genera esta obra

El titular del Ejecutivo dijo que el tema no debe generar molestia o inconformidades porque la política y el poder son humildad, "no prepotencia, arrogancia, no es mentalidad colonizadora, es al menos todos en igualdad de circunstancias, tenemos que ir hacia allá".

"Que nadie se altere y pues ofrezco disculpas por las molestias que genera esta obra", dijo.

Añadió que está "muy contento con que se haya abierto esta polémica, porque en el periodo neoliberal se apostó al fin de la historia", y debemos saber de dónde venimos.

"Lo que planteo es que no siga oculto ese pasado, que se ponga al descubierto que se ventile y que, si se cometieron errores y abusos, nos disculpemos... y a partir de ahí comencemos una etapa nueva de conciliación y hermandad".

IM