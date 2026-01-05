El ex presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para condenar la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, calificándola de “secuestro” y criticando al mandatario estadounidense Donald Trump por lo que llamó un “prepotente atentado” contra la soberanía de Venezuela.

Aunque había advertido que sólo volvería a la vida pública ante un intento de golpe de Estado o acoso político contra Claudia Sheinbaum, López Obrador dirigió un mensaje a Trump en el que lo acusó de actuar como “tiranía mundial” y advirtió que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”. Reiteró su respaldo a la presidenta y citó a Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La reaparición de AMLO generó críticas inmediatas de la oposición. El PAN, a través de Jorge Triana, cuestionó su postura sobre derecho internacional, recordando acciones de su sexenio que, según él, afectaron órganos autónomos y libertades civiles. La senadora Lilly Téllez lo calificó de “cómplice y socio del narcoterrorista Nicolás Maduro”, mientras que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el ex presidente “no está retirado, sino escondido y huyendo”, y anunció denuncias ante instancias internacionales.

Durante su Gobierno, la relación entre México y el régimen venezolano se fortaleció, con visitas de Maduro al país en 2018, 2021 y 2023, evidenciando la cercanía que ahora López Obrador defiende públicamente.

CT