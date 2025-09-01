Lunes, 01 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Aseguran material de elaboración de drogas en San Blas

Se encontraron aproximadamente 344 litros, 50 kilos de diversos precursores químicos, así como herramientas y material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética

Por: El Universal

Las sustancias fueron inhabilitadas y destruidas en el lugar del hallazgo. ESPECIAL

Las sustancias fueron inhabilitadas y destruidas en el lugar del hallazgo. ESPECIAL

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron equipo empleado presuntamente para la elaboración de estupefacientes, en inmediaciones del poblado de Boca del Asadero en el municipio de San Blas, Nayarit.

También hallaron químicos líquidos y sólidos, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia.

Los uniformados encontraron aproximadamente 344 litros, 50 kilos de diversos precursores químicos, así como herramientas, material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética y un vehículo.

El material fue inhabilitado y destruido en el lugar del hallazgo.

La Semar reiteró que con estas acciones contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno para combatir la producción y elaboración de drogas en el país, debilitando la fabricación de drogas por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes.

CT

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones