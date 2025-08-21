En la audiencia programada para el lunes 25 de agosto, Ismael “El Mayo” Zambada aceptará haber encabezado una organización criminal de carácter continuo y haber conspirado para sostener una estructura de delincuencia organizada, según se detalla en una misiva del fiscal Joseph Nocella.

Aunque el capo enfrenta en Estados Unidos otros once señalamientos judiciales, son esos dos cargos los que podrían haberlo llevado a enfrentar la pena capital, de no ser porque el Departamento de Justicia desistió de solicitarla.

Zambada deberá presentarse ese mismo día en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn para una diligencia de cambio de declaración, la cual será encabezada por el juez Brian Cogan, conocido por haber llevado el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

CT