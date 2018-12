"Nadie se salvará de la austeridad republicana", dice Morena al INE

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que ninguna institución del Estado mexicano se va a salvar de la austeridad republicana que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, porque es ya lo que está pidiendo la gente"

En entrevista al salir de Palacio Nacional, luego de sostener una reunión con el presidente López Obrador, Delgado Carrillo explicó que el INE es una institución muy profesional y que tuvo un presupuesto muy grande en 2018, porque fue año electoral, pero el máximo organismo electoral del país tendrá que revisar sus procesos, costos y medidas de austeridad.

El pasado lunes por la madrugada, la Cámara de Diputados avaló el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Poder Judicial de la Federación y distintos órganos autónomos sufrieron un recorte importante como el INE, institución a quien se le disminuyeron 950 millones de pesos.

"El INE es una institución muy profesional, tuvo un presupuesto muy grande en 2018 porque fue año electoral, entonces pues parece que el recorte es demasiado brusco. Pero yo creo que el INE tiene que revisar sus procesos, sus costos y también tener medidas de austeridad".

Agradezco al presidente @lopezobrador_ el desyuno de trabajo que tuvimos para comentar el cierre del periodo legislativo y los detalles del #PEF2019 El presupuesto dejó de ser un botín político para convertirse en un instrumento para el desarrollo. @GobiernoMX pic.twitter.com/nvsrWhI55H — Mario Delgado (@mario_delgado1) 26 de diciembre de 2018

"Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, porque es ya lo que está pidiendo la gente, que se cuiden más los recursos públicos, que no haya desperdicio de los mismos", explicó Mario Delgado.

Dijo que está seguro que el INE hará una revisión de todo su presupuesto y con austeridad saldrá adelante, a pesar de que el máximo órgano electoral del país se quejó de esta disminución y argumentó que estarían en riesgo las elecciones del próximo año.

Oposición

Delgado aseguró que la molestia de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) la madrugada del lunes al salirse del pleno y no votar el Presupuesto de Egresos se debió a que se les quitó el Ramo 23 para la asignación de recursos para proyectos estatales y municipales.

"La oposición no alcanzó a entender que estamos ya en una etapa diferente, que ya no se puede ir ahí a negociar el Ramo 23"

"La oposición no alcanzó a entender que estamos ya en una etapa diferente, que ya no se puede ir ahí a negociar el Ramo 23, porque, suponiendo que no hubiera nada raro en el Ramo 23, que no hubiera ningún acto de corrupción, la verdad es que es muy ineficaz esta distribución de recursos que hubo en los últimos años, tiene que haber una mejor planeación, que los proyectos vengan ya en el proyecto de presupuesto original y que, mediante el jaloneo o el chantaje se pretenda tener más recursos", dijo el diputado.

Apuntó que es tiempo de que los gobernadores y los presidentes municipales entiendan que debe haber una austeridad republicana, pero se tiene que ver en qué se ahorra, qué se recorta, dónde está el despilfarro, para concentrar los recursos en lo que más impacte en la población en infraestructura.

Refirió que "si ya esta carrera por traer cada vez más y más recursos, y al mismo tiempo acompañarlo de un gran despilfarro, pues ya no se puede, porque nuestro país ya no aguanta eso".

Desde su perspectiva, se lograron muy buenas cosas en el Paquete Económico para el año que entra, pues el Presupuesto de Egresos "dejó de ser un botín de corrupción para ser ahora un instrumento para el desarrollo".

Detalló que se reduce el gasto del gobierno; se aumenta la inversión, tanto en capital humano, a través de los programas sociales, como en infraestructura. La combinación de la mayor inversión y un gobierno más austero, combatiendo la corrupción, debe tener un impacto positivo en la economía.

Rechazó que no hubiera apertura de parte de Morena con la oposición para dialogar y realizar cambios al documento. "Sí dialogamos, evidentemente ahí están los cambios que realizamos. Hubo mayores recursos para estados y municipios, siete mil millones de pesos adicionales a un presupuesto que, hay que decirlo, era el más alto, el incremento más alto en participaciones y aportaciones en términos reales para estados y municipios de los últimos 10 años, cerca del nueve por ciento".

"Y de las reasignaciones, hubo un presupuesto mayor, siete mil millones adicionales para estados y municipios; hubo ocho mil millones de pesos para programas para el campo; siete mil millones de pesos adicionales para las universidades; cuatro mil 500 para proyectos de agua; mil 500 para el programas de discapacidad; 800 millones para todos los programas de mujeres; mil millones de pesos adicciones para programas y proyectos de salud; en fin, hubo una reasignación importante en la Cámara, pero ya no con el método tradicional, que es el de los moches", puntualizó.

JM