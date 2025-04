Además de los objetos prohibidos dentro del coche, otro factor importante que puede generar multas y riesgos de accidentes son aquellos objetos que sobresalen del vehículo. Aunque a menudo no se les presta mucha atención, estos elementos pueden ser extremadamente peligrosos tanto para el conductor como para otros usuarios de la vía. La normativa de tráfico establece límites sobre los objetos que sobresalen de un vehículo para garantizar la seguridad y evitar accidentes.

1.- Cargar el coche de forma incorrecta (objeto que sobresale del maletero o del techo)

Cuando se transportan objetos en el maletero o en el techo del coche, es fundamental que estos estén correctamente asegurados y no sobresalgan de manera peligrosa. Cargar el vehículo de forma incorrecta puede resultar en que parte de la carga sobresalga de la carrocería, lo que genera un grave peligro para los demás conductores. Un objeto que sobresale, como una carga mal fijada en el techo, puede desprenderse fácilmente en movimiento y causar accidentes.

Consejo: Si necesitas llevar objetos grandes, como bicicletas, kayaks o muebles, asegúrate de usar portaequipajes aprobados que mantengan la carga fija y dentro de los límites del vehículo. Además, asegúrate de que ningún objeto sobresalga más allá de los límites establecidos por la ley.

2.- Carga mal fijada o que sobresale del maletero (especialmente en vehículos con el maletero abierto)

A veces, cuando no hay suficiente espacio dentro del coche, las personas optan por dejar el maletero parcialmente abierto y permitir que los objetos sobresalgan. Esta práctica es peligrosa, ya que no solo compromete la seguridad de la carga, sino también de otros conductores, quienes pueden no ver los objetos sobresalientes hasta que sea demasiado tarde. Además, un maletero abierto o mal cerrado puede distraer a otros conductores y resultar en una multa.

Consejo: Siempre asegúrate de que el maletero esté cerrado correctamente. Si la carga no cabe dentro del maletero, utiliza un portaequipajes o una caja exterior diseñada específicamente para este tipo de transporte.

3.- Alcohol (sin ser transportado de forma adecuada)

El alcohol es uno de los objetos más comunes que puede generar problemas si no se transporta correctamente. Aunque no está prohibido llevar alcohol en el coche, sí lo está si no está bien sellado o se lleva en lugares accesibles, como los asientos o la guantera. En muchos países, la ley prohíbe que el alcohol sea accesible al conductor o a los pasajeros durante el viaje, ya que puede inducir al consumo mientras se conduce.

Consejo: Si necesitas transportar alcohol, asegúrate de que esté en su embalaje original y en el maletero, donde no pueda ser alcanzado fácilmente por los ocupantes del vehículo.

4.- Drogas y sustancias ilegales

Este es un tema evidente, pero es importante recordarlo. Cualquier tipo de droga, ya sea ilegal para consumo o no, que se encuentre en tu coche puede tener serias repercusiones legales. El simple hecho de transportar sustancias ilícitas, aunque no las estés consumiendo, puede ser suficiente para que se te inicie un proceso legal y se te impongan fuertes multas o incluso penas de prisión.

Consejo: Evita llevar cualquier tipo de droga en el coche. Si transportas medicamentos, asegúrate de que sean legales y estén en su envase original con receta médica, si es necesario.

5.- Objetos que obstruyan la visión o el funcionamiento del vehículo

Llevar objetos que obstruyan la visión del conductor, como carteles, juguetes, o cualquier tipo de accesorio en el parabrisas o en las ventanas laterales, es una infracción que puede generar una multa. Estos objetos pueden interferir con la visibilidad del conductor, comprometiendo la seguridad vial.

Aunque no hay una ley federal específica, en algunos estados, como la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito establece que los conductores deben evitar distracciones, lo que podría interpretarse como una infracción si el animal está suelto y representa un riesgo.

Consejo: Evita colocar cualquier objeto que pueda bloquear la vista del conductor, especialmente en el área del parabrisas, las ventanas laterales y la parte trasera del vehículo.

BB