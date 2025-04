En muchas ciudades, especialmente en zonas con alta densidad de población, es habitual que los habitantes deban dejar sus vehículos en la calle debido a la falta de estacionamiento en sus domicilios. Esto implica aparcar frente a la casa, sobre la banqueta o en áreas de uso común. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta práctica puede acarrear una sanción. A continuación, te explicamos lo que establece el Reglamento de Tránsito y las consecuencias de estacionar en sitios no autorizados.

¿Es posible recibir una multa por aparcar fuera de casa?

Sí, aunque las circunstancias pueden cambiar según el caso. Aunque es frecuente que los propietarios de vehículos estacionen frente a sus hogares por la falta de espacio, existen normativas específicas que prohíben ciertas situaciones.

Estacionamiento en la vía pública

El Reglamento de Tránsito estipula que está prohibido dejar un automóvil en lugares que bloqueen accesos o salidas de cocheras. En caso de estacionarse frente a la entrada de la propia vivienda, no se considera una falta; no obstante, si se impide el acceso a una cochera ajena, sí se incurre en una infracción. Es fundamental recordar que, aunque un espacio parezca disponible, no se debe obstruir la circulación de vehículos ni el paso peatonal.

Aparcar sobre la banqueta

Uno de los puntos más relevantes es que estacionar sobre la acera está expresamente prohibido. Esto representa un obstáculo para los peatones y pone en riesgo su seguridad. El Reglamento establece que esta acción restringe el libre tránsito y puede dificultar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, lo cual está regulado de manera estricta en diversas ciudades.

Interrupción del tránsito vehicular

Otra infracción común es obstaculizar la circulación de otros automóviles. De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de Tránsito, si un vehículo está aparcado de manera que dificulta el tránsito, bloquea accesos a propiedades o se encuentra en una vía de gran afluencia, el conductor podría recibir una sanción.

¿De cuánto puede ser la multa por estacionar en un sitio prohibido?

El costo de la sanción varía según la localidad, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, las penalizaciones están bien definidas. Los infractores pueden recibir multas equivalentes a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta. En 2025, la UMA tiene un valor de 113.14 pesos, lo que implica que las multas pueden oscilar entre:

10 veces la UMA: mil 131.4 pesos

15 veces la UMA: mil 697.1 pesos

20 veces la UMA: 2 mil 262.8 pesos

Además de la sanción económica, algunas infracciones pueden conllevar la asignación de puntos en la licencia de conducir. Acumular demasiados puntos podría implicar la obligación de tomar un curso de recuperación o, en casos más graves, la suspensión del permiso de conducción por un tiempo determinado.

Cabe destacar que, además del pago de la multa, estas infracciones pueden generar problemas adicionales, como el retiro del vehículo con grúa, trámites administrativos y pérdida de tiempo en gestiones con las autoridades.

Recomendaciones para evitar multas por estacionamiento indebido

Para evitar inconvenientes y sanciones, es recomendable seguir estas pautas:

Verifica la señalización: Antes de estacionar, asegúrate de que no haya señales que lo prohíban.

Usa espacios designados: Si no cuentas con estacionamiento propio, busca alternativas en estacionamientos públicos o privados.

No bloquees accesos: Asegúrate de no obstruir entradas de garajes ni accesos a propiedades privadas.

Respeta la banqueta: La acera es exclusiva para peatones; nunca estaciones sobre ella.

Considera la fluidez vehicular: Si decides aparcar en la vía pública, verifica que no obstaculices el paso de otros automóviles ni generes congestión.

La importancia de cumplir con las normas de estacionamiento

Dejar el vehículo en la vía pública puede parecer una solución práctica, pero es esencial conocer y respetar la normativa vigente para evitar sanciones y problemas adicionales. Para muchos, estacionar fuera de casa es una necesidad, pero hacerlo de manera responsable garantiza la seguridad y accesibilidad de todos. Cumplir con las reglas de tránsito no solo previene multas, sino que también contribuye a una mejor convivencia y movilidad en la ciudad.

