En Jalisco, muchos conductores enfrentan el reto de cumplir con los trámites anuales, como el refrendo, reemplacamiento y verificación vehicular. Si aún no has realizado estos procedimientos, es importante saber que, si no lo haces a tiempo, podrías enfrentarte a una multa considerable. Aquí te explicamos cómo evitar estos problemas.

La omisión de los trámites obligatorios puede resultar en sanciones que afectan tanto tu economía como tu capacidad para realizar otros trámites necesarios para circular legalmente.

El Gobierno jalisciense implementa un programa llamado Paquetazo 3×1, que agrupa estos tres trámites, permitiendo ahorrar dinero y mantenerse al día con las obligaciones fiscales. Si no realizas la verificación a tiempo, podrías enfrentar una multa significativa.

Para facilitar el proceso, Jalisco ha creado un calendario de verificación basado en el último dígito de tu placa. Si no has cumplido con la verificación correspondiente al mes indicado, te arriesgas a una sanción. El calendario es el siguiente:

Enero-febrero: 1

Febrero-marzo: 2

Marzo- abril: 3

Abril-mayo: 4

Mayo-junio: 5

Julio-agosto: 6

Agosto-septiembre: 7

Septiembre-octubre: 8

Octubre-noviembre: 9

Noviembre-diciembre: 0

¿A cuánto asciende la multa?

Si no pagas la verificación a tiempo, la multa por no tenerla actualizada puede ser de hasta dos mil 78 pesos. El costo regular de la verificación es de 500 pesos, pero si no pagas dentro del periodo correspondiente, el costo aumentará a 550. Aunque este aumento no es tan significativo, es preferible evitar el retraso para no enfrentarte a multas más altas.

Este procedimiento es obligatorio para la mayoría de los vehículos, a excepción de los eléctricos, híbridos y los modelos 2025 y 2026, así como autos clásicos y motocicletas, que están exentos de la verificación.

Aunque en Jalisco no existen incentivos como descuentos para la verificación, el programa Paquetazo 3×1 es una buena opción para ahorrar. Además, los conductores que pagaron su refrendo en línea durante los primeros meses del año disfrutaron de descuentos y beneficios, como un 5% de descuento y un 40% en fotoinfracciones. Es recomendable estar pendiente de estos beneficios para aprovecharlos en el futuro.

Cumplir con la verificación a tiempo no solo te ayudará a evitar una multa de dos mil 78 pesos, sino que también es necesario para realizar otros trámites, como la renovación de la tarjeta de circulación. Además, contribuye a la mejora de la calidad del aire y a la seguridad vial.

EE