Claudia Sheinbaum es la aspirante a la candidatura presidencial de Morena que más ha gastado para llevar a cabo sus mítines por el país. Esto fue informado por Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido, durante una conferencia de prensa.

Del 19 de junio al 23 de julio, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reportó pagos por un millón 823 mil 690 pesos en logística, viáticos, hospedaje y transporte, entre otros.

En cuanto a esta medición, debajo de ella estuvieron Ricardo Monreal, senador con licencia; el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Este último registró un desembolso de un millón 116 mil 864 pesos en el periodo referido.

Delgado dijo que buscará reunirse con los aspirantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde para hacer una evaluación del primer mes de recorridos.

También cuestionó que los involucrados en el proceso del Frente Amplio por México no informen sobre sus erogaciones. “No sabemos de dónde salen los recursos”.

“Corcholatas” se quedan con tope de 5 MDP para sus giras

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó lineamientos para el proceso electoral de 2024, entre los cuales se estableció el tope de recursos que los partidos podrán gastar y que podrán ejercer los aspirantes en los procesos internos. Ante esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que las “corcholatas” se quedarán con el tope de cinco millones de pesos por aspirante.

“No sabemos de dónde salió ese tope, nos vamos a quedar con cinco millones por persona”, afirmó. No obstante, dijo que los aspirantes de Morena y sus aliados podrán acceder a otros 2.5 millones de pesos que serán aportados por simpatizantes.

El dirigente también informó el seguimiento a los gastos que han realizado los aspirantes de Morena, entre lo que destaca que la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la aspirante a la candidatura presidencial de Morena que ha gastado más en la organización de las asambleas en las diferentes Entidades.

El conteo es del 19 de junio al 23 de julio: Claudia Sheinbaum realizó pagos por un millón 823 mil 690 pesos. En el reporte anterior, del 19 de junio al 2 de julio, la ex mandataria capitalina gastó 868 mil 700 pesos.

En segundo lugar, el senador con licencia Ricardo Monreal gastó un millón 639 mil 989 pesos del 19 de junio al 22 de julio. En el período anterior, 916 mil 300 pesos.

En tercer lugar, Marcelo Ebrard ha gastado un millón 202 mil 497 pesos; y 385 mil 500 pesos en el periodo anterior.

En cuarto lugar, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López ha gastado 1 millón 116 mil 864 pesos, pero no son recursos del partido, sino propios. En el periodo anterior, 577 mil 589 pesos, al 2 de julio.

El líder de Morena informó que en los próximos días se reunirá con los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido y también de sus aliados Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco para evaluar el trabajo realizado en las giras por todo el país en el último mes.

Desde hace un mes definieron el gasto

El líder de Morena, Mario Delgado, informó que será el partido el que financie con 5 millones de pesos para los viáticos y la logística de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; en el caso de Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, sus respectivos partidos son los que se harán cargo de los gastos, según se estableció desde el mes pasado.

Nuestros gallos para Presidencia son del Norte: Dante Delgado

Como los “gallos más competitivos para ganar la Presidencia”, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), calificó ayer a Samuel García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio Riojas en su cuenta de Twitter.

Gracias al trabajo que han hecho en Nuevo León y Monterrey, respectivamente, señaló Delgado, ambas figuras de la política en la Entidad serían las cartas fuertes de MC de cara a las elecciones del 2024.

Delgado dio cuenta de los resultados de la encuesta realizada por la empresa Enkoll, publicada por El País, en la que se señala que de Nuevo León saldría el candidato de Movimiento Ciudadano rumbo a los comicios presidenciales del próximo año y en la que García Sepúlveda y Colosio Riojas encabezan las preferencias.

El análisis también contempla la opinión sobre el Mejor Candidato de MC a la Presidencia de la República, y plantea la pregunta: Independientemente de por cuál partido político votaría usted, de las siguientes personas, ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República?

Con preferencia efectiva, Luis Donaldo Colosio Riojas se coloca con 57%, mientras que Samuel García obtuvo 30%; en este apartado también está presente el nombre de Dante Delgado con 12 por ciento.

Dada a conocer el martes, la encuesta señala que el 59% pide que MC postule a su propio candidato.

El amplio estudio realizado entre el 13 y 17 de julio, bajo el título “Presidenciables de la Oposición 2024”, se realizó con una metodología en la que incluyó mil 213 entrevistas efectivas, entre hombres y mujeres de 18 años y más con credencial vigente.

Denuncian a AMLO y Cepropie por mostrar encuestas a favor de Morena

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por mostrar encuestas que favorecen a Morena de cara a las elecciones de 2024, violando las medidas cautelares interpuestas previamente por el INE.

La representación del PRD ante el INE también presentó una denuncia ante Morena y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) por este motivo.

“El Presidente está utilizando sus ‘mañaneras’ que debe quedar claro, se pagan con el presupuesto público de la Presidencia de la República que tiene a su cargo, es decir, dicha manera de comunicar qué tendrían que ser estrictamente informativos y de interés social en su Gobierno”, expresó. Piden eliminar la parte denunciada de la “mañanera” del 26 de agosto, así como ordenar que emita un comunicado con una disculpa pública.

También pidió que se ordene el cumplimiento de la medida cautelar y conminarlo nuevamente a abstenerse de hacer pronunciamientos electorales.

AMLO da a conocer encuestas

Aunque podría ser sancionado por el INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer dos encuestas en las cuales las preferencias electorales dan amplia ventaja a su partido Morena rumbo a los comicios presidenciales de 2024 frente a la oposición.

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar que se detenga o sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”. “Esta semana se dieron a conocer dos encuestas que no se difunden en los medios convencionales, porque apuestan por otra cosa, a crear una situación virtual”.

Las giras

Xóchitl reconoce poseer tres casas

Tras anunciar que en las próximas horas denunciará penalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador por revelar información fiscal de los clientes de sus empresas, la senadora Xóchitl Gálvez dio a conocer parte de su declaración patrimonial y reveló que es propietaria de una casa que le heredaron sus abuelos en Tepatepec, Hidalgo, de “cuatro cuartos de adobe y techo de teja”, una casa que compró a crédito también en ese Estado, y una más en la Ciudad de México que vale 9 millones 700 mil pesos. “Eso es todo lo que tengo. Tengo una empresa que, si Hacienda quiere saber qué pasa, puede hacer una auditoría fiscal”.

“Oposición ideó lo de un atentado”: Claudia

Claudia Sheinbaum acusó a la oposición, al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de fraguar un plan para culpar al Mandatario de un posible atentado en contra de alguno de los aspirantes del Frente Amplio por México; Carlos Alazraki, Raymundo Riva Palacio, Beatriz Pagés y Guadalupe Loaeza deslizaron la posibilidad”, dijo.

“Continuidad, sólo con unidad”: Adán

Adán Augusto López advirtió que la 4T sólo tendrá continuidad con unidad y lealtad, y agregó que no son momentos de disputa. Si no se serenan los ánimos, va a ser muy difícil construir en unidad”, apuntó y añadió que en su partido “firmamos un acuerdo en favor de la unidad, y sólo tendremos continuidad con unidad”.

“Respaldo el llamado a serenarse”: Ebrard

Marcelo Ebrard respaldó el llamado que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a “serenarse” ante la contienda electoral de 2024.

El mensaje lo publicó en sus redes sociales en respuesta a lo dicho por el Mandatario con respecto a las fricciones que se han presentado durante el proceso interno de los los partidos políticos.

