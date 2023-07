Por quinta vez en un mes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó imponer medidas cautelares contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por unanimidad, la comisión ordenó la modificación o eliminación en todas las plataformas oficiales de la conferencia matutina del pasado 26 de julio, en la que el Mandatario mostró encuestas que favorecen a Morena de cara al proceso electoral federal de 2024.

Además, se aprobó una tutela preventiva, a fin de que el titular del Ejecutivo federal evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024, al considerar que se pueden vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad.

El Presidente López Obrador expresó en dicha conferencia que “ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación”.

En este contexto, la consejera del INE Claudia Zavala subrayó que no hay ninguna censura a la libertad de expresión, sino que se está aplicando el cumplimiento del deber de un servidor público de alto nivel.

“Pedir que se entienda desde el INE o el Tribunal no tiene ningún significado porque no es de entendimiento, porque es hacer efectivo lo que dice la Constitución”, sostuvo.

“Esta medida cautelar que nuevamente se dicta para solicitar al Presidente de la República que cumpla con su deber de neutralidad que está impuesto en la Constitución, es un llamado para el cuidado de los procesos electorales”, subrayó la consejera.

Enfatizó que esta nueva medida constituye un exhorto al cuidado de los procesos electorales, por lo que hizo un llamado a no generar condiciones de tensión en el sistema y en la sociedad.

En ese sentido, la consejera Rita Bell López reiteró que no es una persecución de parte de las autoridades electorales, sino que se trata de la aplicación de la Constitución.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral será la encargada de estudiar el asunto de fondo, es decir, si las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador constituyeron violaciones a la ley electoral y los principios constitucionales.

En caso de confirmarse la existencia de las infracciones, puede ordenarse la inscripción de su nombre en el registro de sujetos sancionados de la Sala Especializada, aunque no constituye una sanción.

Al tratarse del servidor público de más alto nivel en el país, la ley tampoco contempla una sanción por violación a la Ley Electoral para el Presidente de la República.

El Universal

Llamadas de atención al Mandatario

La comisión también dictó medidas cautelares contra el Presidente los días 30 de junio, 13 y 20 de julio por sus expresiones en sus conferencias matutinas en la que se refirió al proceso interno del Frente Amplio por México, sus participantes y las elecciones de 2024.

En un primer asunto, se refirió al proceso de la oposición conformada por el PAN, PRI y PRD como una simulación, pues afirmó que su representante ya está decidido.

Por este motivo, se le ordenó abstenerse de “llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales”.

Al persistir los pronunciamientos, fue denunciado por la senadora del PAN Xóchitl Gálvez por señalar en su conferencia matutina que es la “candidata de la mafia del poder”, en relación a la elección presidencial de 2024. También fue denunciado por el PRD por más declaraciones de índole electoral.

A raíz de las medidas, el Mandatario federal ha acusado que el INE “se ha convertido en la Santa Inquisición, en el instituto de la censura”, y ha asegurado que acataría las resoluciones bajo protesta.

Xóchitl arremete contra el Presidente por desacato a medidas cautelares

La aspirante a la candidatura de la oposición por la Presidencia, Xóchitl Gálvez, se lanzó contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser mencionada nuevamente en la mañanera, y lo acusó de cometer un desacato a las medidas cautelares del INE que le impedían expresarse sobre ella.

En rueda de prensa en Sonora, expuso que el delito que cometió él como autoridad al tener acceso a información privilegiada, a la que sólo tienen acceso entidades como Hacienda, el SAT, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto ocurrió después de que el jueves en la conferencia matutina confesó que tuvo acceso a su información fiscal.

“El mencionarme, valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, demuestra que hay una desesperación en la Presidencia de la República”, señaló Gálvez.

En la conferencia matutina de ayer, el líder del Ejecutivo se refirió a la denuncia que presentó Gálvez ante la Fiscalía General de la República, en donde aseguró que lo único que hizo fue dar a conocer los contratos celebrados de High Tech Services con la delegación Miguel Hidalgo. Ante medios y simpatizantes, la legisladora le recomendó al Presidente que se relaje, “lo veo muy preocupado”, dice.

“El Presidente acaba de confesar que tuvo acceso a información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero y lo hizo público. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias por esta mención en la mañanera, estoy a sus órdenes”, subrayó Xóchitl Gálvez.

La senadora del PAN dijo que el Presidente “va a tratar a como dé lugar de fulminarme, de sacarme de la contienda”.

Subrayó que es importante que ante el desacato del Presidente de seguir mencionándola en las conferencias matutinas, como ocurrió ayer, “es importante que el INE dé un manotazo, que la presidente del INE se dé a respetar”.

El Universal

AMLO: “Estoy dispuesto a testificar en demanda”

El Presidente aseguró que si se requiere está dispuesto a testificar ante las autoridades para defenderse de la demanda que presentó la senadora Xóchitl Gálvez ante la FGR, en la que acusa al Jefe del Ejecutivo federal de cometer un delito por hacer pública la información financiera y fiscal de sus empresas.

Aspirantes de oposición también deben bajar mensajes “electorales”

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de publicaciones en internet de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado, participantes del Frente Amplio por México, por hacer referencia a la búsqueda de la Presidencia de la República, lo que puede vulnerar la equidad en la contienda rumbo a la elección de 2024.

La comisión advirtió que en estas publicaciones no se habla sobre el proceso del Frente Amplio por México, sino que tienen fines electorales porque mencionan la búsqueda de un cargo público.

Una vez notificados de la medida, los aspirantes tendrán seis horas para el retiro de las publicaciones.

La senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Creel deben bajar al menos cinco publicaciones de sus redes sociales; Jorge Luis Preciado, 12; y la senadora Beatriz Paredes, una.

Los participantes del Frente Amplio por México deberán retirar dichas publicaciones de Facebook, Twitter y TikTok en un plazo no mayor a seis horas.

El Partido Verde y Morena denunciaron al PAN, PRI y PRD, así como a sus dirigentes y participantes del proceso del Frente, por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada.

El Universal

Algunos aspirantes de la oposición han hecho referencia al proceso electoral mediante sus redes sociales. EL UNIVERSAL

Las giras

A garantizar derechos: Claudia

El desarrollo con bienestar y garantizar los derechos de los mexicanos es prioridad para la Cuarta Transformación, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo durante la asamblea informativa que realizó en el Estado de Guanajuato, donde resaltó la importancia de darle continuidad con el proyecto de nación que inició con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“En la Cuarta Transformación creemos en los derechos de México y en el desarrollo con bienestar, y en esos derechos también están los derechos de las mujeres”, afirmó ante simpatizantes en Celaya.

Recordó que el Gobierno de López Obrador inició con un cambio profundo en beneficio de los más pobres, a través de programas sociales.

ESPECIAL

Seguridad y salud, las tareas: Ebrard

En el inicio de su gira de dos días por Quintana Roo, Marcelo Ebrard adelantó que este lunes sostendrá un encuentro con la comunidad médica y personas que laboran en el área de la salud, con miras a alcanzar un sistema universal en la materia para la población mexicana. “Llevo dos años muy cerca de la comunidad médica”, informó. “Como lo marcó el Presidente López Obrador, es una de las tareas en que nos debemos todos enfocar, todos los que estamos en la Cuarta Transformación: seguridad y violencia, y salud”.

Marcelo refirió que su experiencia al frente de la Cancillería le permitió viajar a muchas naciones para negociar y traer las vacunas contra la pandemia de COVID-19, que salvaron la vida de millones de connacionales.

ESPECIAL

Adán reconoce a adultos mayores

Adán Augusto López, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, reconoció y agradeció a los adultos mayores que asistieron a su asamblea informativa en Orizaba, Veracruz. Destacó que durante años de lucha, ellos han sido fieles acompañantes de Andrés Manuel López Obrador, lo que fue fundamental para su llegada a la Presidencia de la República.

El ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) recordó que desde el inicio de este Gobierno, se cumplió la promesa de universalizar la pensión para los adultos mayores. Además, anunció que en 2024, esta pensión aumentará un 25%, pasando de cuatro mil 800 pesos a seis mil pesos. Además, propuso reducir la edad para el apoyo.

ESPECIAL

Ricardo Monreal presenta su libro

A cerca de seis semanas de que se defina la candidatura presidencial de México en Morena, el aspirante Ricardo Monreal presentó su libro autobiográfico "Una oportunidad real" para que "todos los mexicanos se reconcilien".

Con más de un centenar de invitados, compañeros de su campaña y familiares, Monreal afirmó ayer que está preocupado por el futuro del país. "La primera parte es un libro sobre mi vida y la segunda parte es sobre las propuestas de México que queremos", subrayó el presidenciable, quien fue líder de Morena en el Senado hasta junio pasado. El aspirante a la Presidencia, nacido en un pueblo del Estado de Zacatecas, aclaró que desde temprana edad se inspiró en la lucha campesina.

ESPECIAL

Noroña reta a debate a Claudio X

El diputado del PT y aspirante a la candidatura presidencial de Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña, desafió al empresario Claudio X. González a un debate, argumentando que ha sido un “líder inmoral” de la oposición y ha atacado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde Queens, Nueva York, Fernández Noroña propuso el debate e incluso sugirió ir acompañado de sus “ayudantes”, entre ellos Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, y los líderes de los partidos que lo integran: Marko Córtes del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. El petista acusó a Claudio X. González de ser un “instrumento de Estados Unidos” para atacar a López Obrador y aseguró que si no acepta el debate, demostrará que no tiene argumentos para defender un proyecto contrario a los intereses nacionales.

ESPECIAL

