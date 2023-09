Marcelo Ebrard inició una gira por el país con su asociación civil El Camino de México y la exigencia de que se reponga el proceso interno de Morena para ser el candidato a la Presidencia en 2024.

Si bien dijo que permanecerá en Morena, señaló que no busca ser senador ni diputado, sino que continúa firme para buscar la Presidencia de la República. En Tlaxcala, acompañado de decenas de simpatizantes, reiteró que en el proceso interno del partido se observaron prácticas políticas que se deben superar.

“No nos vamos a quedar callados. No estamos de acuerdo. El día que presentamos nuestro punto de vista acordamos también presentar una impugnación informada de todo lo que se vio en la República Mexicana. Lo que vieron ahora es una muestra de todos los testimonios que hay, de que estoy hablando con la verdad”, sostuvo Ebrard.

“Morena tiene que responder y corregir. Que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo”, subrayó.

El ex canciller apuntó que a dos semanas de presentar la impugnación la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha dado respuesta. “Si la idea es que pase el tiempo indefinidamente, también lo vamos a decir. Tienen la obligación estatutaria y legal de contestarnos a la impugnación que presentamos. Tienen que corregir lo que está mal”, apuntó.

Advirtió que, de cara a las elecciones de 2024, es necesario corregir estas prácticas y denunció la intervención de gobiernos estatales, el uso indebido de recursos públicos, acarreos y falta de transparencia en el proceso interno.

“Ese camino nos obliga a ser congruentes, consistentes, íntegros, perseverantes, porque estamos hablando de la grandeza de México y del futuro nuestro”, expresó.

“Es decir, no estamos luchando sólo por el de la voz, estamos luchando por algo que es un valor muy alto, que es decir lo siguiente: no estamos de acuerdo con que se reinstalen las prácticas que combatimos hace más de 30 años. Y no nos vamos a quedar callados. No estamos de acuerdo”, subrayó.

El Universal

Insiste en obtener la candidatura de Morena a la Presidencia

Marcelo Ebrard dijo que permanecerá en Morena, señaló que no busca ser senador ni diputado, sino que continúa firme por buscar la Presidencia de la República.

Desde Tlaxcala, acompañado de decenas de simpatizantes, señaló que durante el proceso interno de Morena observaron una serie de prácticas políticas que deben superar.

Denunció la intervención de gobiernos estatales, uso indebido de recursos públicos, acarreos y falta de transparencia en el proceso.

“Ese camino nos obliga a ser congruentes, consistentes, íntegros, perseverantes, porque estamos hablando de la grandeza de México y nuestro país, del futuro nuestro”, expresó.

Sobre su aspiración de seguir contendiendo por alcanzar la Presidencia de México, el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) aclaró que "no es un berrinche, no es un capricho".

"Es una convicción, es una decisión ponderada, sensata. ¿Qué no le decían a Andrés Manuel López Obrador berrinchudo? ¿No nos decían eso, durante años?", añadió.

Recordó que presentó una impugnación al proceso de elección interna de Morena desde hace dos semanas sin que haya recibido respuesta alguna y advirtió que si la idea de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena es dejar pasar el tiempo, tampoco lo permitirá. "Tienen la obligación estatutaria y legal de contestarnos a la impugnación que presentamos. Tienen que corregir lo que está mal y tienen que evitar que se reproduzca, porque ahí van los estados", alertó de cara a los comicios de junio de 2024, donde se elegirán diputados, senadores y nueve gubernaturas, incluida la capital Ciudad de México, entre otros puestos.

"No vamos a aceptar que la propuesta sea: 'Guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca", concluyó.

Valerio Pérez va por Guadalajara

El secretario del Trabajo de Jalisco, Marco Valerio Pérez, anunció que en los últimos días hábiles de octubre presentará su renuncia como titular de la dependencia, ya que tiene la intención de contender para ser presidente municipal de Guadalajara. Tras la inauguración del Foro Nacional de Conciliación Laboral, el titular de la dependencia puntualizó que no será una licencia porque la ausencia será por más de 60 días.

"Soy un hombre preparado, conozco mi ciudad, lo que necesita Guadalajara es un personaje con carácter, poner orden, nuestra ciudad es hermosa, hacen falta cositas, hay que ir avanzando”, dijo.

ESPECIAL

“Poder Judicial a favor de impunidad”

Luego de la liberación de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, quién salió ayer del penal del Altiplano en el Estado de México, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum dijo que el Poder Judicial está a favor de la impunidad en el país por lo que es necesaria una reforma para hacer justicia. "(La detención) significa que el Poder Judicial está por la impunidad. En vez de procurar, de hacer justicia porque son las fiscalías quienes solicitan a los jueces, en vez de hacer justicia pues está a favor de la impunidad de nuestro país”.

ESPECIAL

AMLO tiene “guardadito” en Pemex: Gálvez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un “guardadito” en Pemex que usará de manera discrecional el próximo año que se realizará la elección presidencial, señaló la senadora Xóchitl Gálvez, de visita en Ciudad del Carmen, Campeche.

Refirió que el titular del Ejecutivo está aplicando la vieja del “año de Hidalgo” para quedarse con los recursos, pero en lugar de eso debería utilizarlos para pagarles a los proveedores de Pemex a quienes se les adeudan 230 mil millones de pesos.

“Ya no veo mucha esperanza para los proveedores de Pemex, a los que les adeudan recursos. Es el año de Hidalgo, el presidente tiene un montón de dinero guardadito porque está poniendo muy bajo el precio del petróleo, y ese diferencial no se lo tiene que asignar a los Estados, ese diferencial del precio del petróleo es mucho dinero que puede manejar de manera discrecional”, comentó.

Dijo que a pesar de que a Pemex se le han destinado 1.5 billones de subsidios, sigue endeudado.

Pide Xóchitl que INE también sancione a Claudia

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impusiera medidas cautelares por su evento realizado en el Ángel de la Independencia, la senadora Xóchitl Gálvez le solicitó que también sancione los actos anticipados de campaña de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la 4T.

“Ojalá el INE también sancione estos actos anticipados de Morena. Ojalá, realmente, el INE viera quiénes pusieron espectaculares, o sea, Morena tapizó, Claudia tapizó el país con espectaculares, tapizó el país de bardas, hizo eventos con recursos públicos, donde los Gobiernos estatales llevaron gente, con todo respeto, acarreada”, señaló.

Posteriormente, a través de sus redes sociales anunció que borraría tres publicaciones, por instrucción del INE, publicación que acompañó de tres links.

En conferencia de prensa, en Campeche, acusó que Sheinbaum Pardo lleva dos años realizando campaña ilegal, antes de dejar su cargo como jefa de Gobierno, y pagada con recursos de la Ciudad de México.

“Tiene dos años en campaña, a cargo de recursos públicos de la Ciudad de México, por eso muchos ciudadanos de la Ciudad de México se preguntan si la caída de la Línea 12 del Metro se debió al desvío de recursos públicos, porque como saben no se le dio el mantenimiento adecuado y ahí fallecieron 26 personas”, comentó.

Por el contrario, defendió sus recorridos por el país, al señalar que “son eventos pequeños, son eventos orgánicos, lo que estamos haciendo”, previo a una reunión que sostuvo esta mañana con empresarios, en Ciudad del Carmen, Campeche.

También aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tratará de comprar votos a través de los programas sociales, a los que se les planteó destinar más de 727 mil millones de pesos en el Paquete Económico del 2024.

“A través de los programas sociales va a intentar cooptar el voto para Morena, y creo que, aprovecho para decirles, cuál fue el debate con el que empecé con el Presidente, él aseguró en su conferencia mañanera que ya pretendía quitar los programas sociales, cosa absolutamente falsa”, dijo.

El Universal

Xóchitl Gálvez visitó Ciudad del Carmen, Campeche, donde criticó el proyecto del Tren Maya. EL UNIVERSAL

CT