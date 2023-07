La senadora Xóchitl Gálvez aseguró que no ha cometido actos de corrupción ni se ha aprovechado de sus cargos para beneficiar a sus compañías, como afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición dijo que el Mandatario cree que todos son como él, pero con ella “se topó con pared”, porque sus empresas son exitosas desde antes de que ingresara a la política.

“No hay un caso de denuncia como funcionaria pública hacia mi persona, ni como funcionaria federal, ni como jefa delegacional, ni como senadora. Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie. No hay una sola observación de la Contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. Entonces, ¿qué? Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona. Se topó con pared. Esta mujer es honesta y trabajadora”, enfatizó.

Gálvez confirmó que ayer presentó ante el INE una ampliación de su queja contra López Obrador por utilizar la conferencia mañanera para hablar del proceso electoral y por sus reiterados ataques contra ella.

“AMLO, responsable de cualquier daño a Xóchitl”

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, condenó el uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez, pues es un delito difundir contratos de empresas y de clientes, por parte del sector privado. Además, hizo responsable al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cualquier daño a la integridad de la senadora o de su familia.

“Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes”.

“Asimismo, le pedimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xóchitl Gálvez o el Frente Amplio por México, con declaraciones paranoicas y de complots”.

Marko Cortés rechazó ayer las imputaciones que el Mandatario ha hecho sin prueba alguna contra la senadora y aspirante presidencial por parte de la oposición.

“Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración ‘3de3’ en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos”.

Anunció que el PAN acompañará a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el Mandatario, ya que violó una serie de leyes, “y esto no lo podemos dejar pasar”.

También lo acusó de violencia política en razón de género, ante los mensajes que ha emitido el jefe del Ejecutivo para estereotipar a Xóchitl Gálvez como producto de una decisión de hombres.

“Como sus ‘corcholatas’ ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes.

“Le recordamos que los verdaderos gestores de la corrupción y la violencia que priva en México han sido provocados por Morena y su Gobierno y los únicos responsables de lo que estamos padeciendo son ellos. Ya no hay pasado al cual se pueda culpar, ellos son el presente de México y ellos son los que están hundiendo al país”, concluyó Marko Cortés.

De igual modo, la senadora Kenia López Rabadán demandó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no “cerrar los ojos” y aplicar estrictamente la ley para detener la violencia del Presidente contra la oposición y los abusos de sus “corcholatas”.

“Ha utilizado todo el aparato del Estado para desprestigiar a la oposición y así obtener de manera tramposa e ilegal una ventaja para Morena”, denunció López Rabadán.

“El INE debe estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, no deben los consejeros del Instituto Electoral cerrar los ojos ante las claras ilegalidades que comete Morena. La autoridad electoral está obligada por mandato constitucional a parar la violencia de López Obrador en contra de la oposición y a detener los abusos de las ‘corcholatas’”, dijo la senadora panista.

“Ya bájele, Presidente, no sea tóxico, es imperdonable ver a este Presidente de Morena obsesionado con la siguiente campaña, cuando el país chorrea sangre y fuego”, insistió tras la postura electoral de AMLO, quien hace caso omiso a las indicaciones del INE.

Presentan denuncia por espectaculares

La senadora panista, Kenia López, presentó una nueva denuncia ante el INE. Solicitó que se retiren todos los espectaculares de las “corcholatas” de Morena, incluida la propaganda que ilegalmente utiliza la imagen del Presidente López Obrador.

Gálvez confirma que amplía su queja ante INE

La senadora Xóchitl Gálvez confirmó que ayer presentó ante el INE una ampliación de su queja contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por utilizar la conferencia mañanera para hablar del proceso electoral y por sus reiterados ataques contra ella.

La legisladora afirmó que el Presidente “se hace güe...” y no se da por enterado del resolutivo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que le impide abordar temas electorales, cuando a ella el órgano electoral le notificó desde el viernes 14 de julio las medidas cautelares que le impuso al Mandatario.

Gálvez Ruiz negó que defienda al Inai por los contratos que le dio, como lo afirmó el Mandatario ayer en la mañanera, y le aclaró que actualmente no tiene vigente ningún contrato con el órgano garante de la transparencia.

“Gané un contrato en una licitación de tres millones de pesos, que por cierto lo perdí en el 2020. En el 2020 me lo quitaron. Si tuviera yo mucha influencia seguiría con el contrato. Lo perdí y lo perdí a la buena. Llegó otra empresa que nos ganó, y pues ya, nos ganó y ya salimos del Inai. Yo actualmente no tengo contrato en el Inai, recalcó la panista.

Finalmente, insistió en que ser empresaria no es delito y remarcó que, si AMLO quiere eliminar la corrupción y el influyentismo de su Gobierno, que voltee a ver a su prima Felipa Obrador, que tiene contratos por mil millones de pesos, y a los amigos de sus hijos, que traen negocios entre ellos.

“El Presidente me odia, me odia porque soy una mujer exitosa. Él sólo respeta a las mujeres que lo obedecen, y pues yo no. Entonces no hay mal negocio. Su Gobierno me ha contratado porque somos una empresa chin..., porque somos una empresa de prestigio", reiteró.

La aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México también respondió al Ejecutivo sobre su desarrollo laboral profesional.

“Si le sorprende que de vender gelatinas me convertí en empresaria, pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos, que más jóvenes se conviertan en empresarios”, declaró orgullosa.

“Que más jóvenes estudien ingeniería; que más mujeres salgan adelante para que no las golpee su marido”, finalizó.

“Nos quieren vender que comenzó con gelatinas”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer en la mañanera que la oposición “nos quiere vender la farsa” de que Xóchitl Gálvez comenzó vendiendo gelatinas y ha logrado superarse.

“Como hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo que los adversarios tachaban de populismo, paternalismo, pero como son muy hipócritas y quieren regresar a robar sus intelectuales orgánicos, expertos y publicistas les recomendaron buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo.

“Un poco el engaño de Fox, que era una gente sincera, deslenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba acabar con la corrupción, muchos se creyeron ese cuento; luego vendieron otro de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse”.

Acatará “bajo protesta” medidas del INE

También el Jefe del Ejecutivo informó que todavía no es notificado por el INE sobre las medidas cautelares impuestas para que se abstenga de emitir comentarios sobre el proceso electoral de 2024.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales y las decisiones de los organismos electorales, pero lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, están lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limitan nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir; de todas maneras vamos a respetar y acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios”.

El Mandatario criticó que “sus adversarios” quisieran que estuviera “atado y callado, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y mintiendo, y calumniando, en la radio, televisión y periódicos”.

Calificó las medidas como un retroceso.

El Presidente tiene claro su discurso. EFE

MC no descarta alianzas para 2024

Movimiento Ciudadano (MC) no descarta una alianza electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2024, aseguró su coordinador nacional, el senador Dante Delgado Ranauro, pero reiteró que aún no son los tiempos.

“No (se descarta que vayan en alianza). Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe”.

En Tijuana, Baja California, Delgado recordó que el proceso electoral ni siquiera ha iniciado, pero MC construye una gran alianza en todo el país con la ciudadanía.

“Es ahí donde esos partidos tradicionales están y se quedaron como cascarones huecos. Esa es la realidad”.

Dijo que el interior del partido naranja respetan las opiniones del gobernador de Jalisco, quien había señalado que MC llegaba tarde a la discusión de una alternativa opositora con miras a 2024.

“Nosotros respetamos al gobernador, estamos dispuestos, como siempre ha sido, a dialogar con él por lo que representa, con nuestros amigos de Jalisco que han sido la locomotora del proyecto y adicionalmente sumar la visión de nuevas generaciones”.



