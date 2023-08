Mochila o carrito: ¿qué es mejor para los niños de primaria?

Cada día falta menos para que los alumnos empiecen un nuevo ciclo escolar, y si aún no has hecho las compras de útiles escolares y materiales, lo mejor es que antes de lanzarte el fin de semana a hacerlo, revises qué le conviene a tu hijo o hija.

Elegir una mochila no debe tomarse a la ligera, más allá de los diseños que al niño o niña pueden gustarle, es importante tomar en cuenta qué es mejor para su salud. Aunque pareciera que los artículos que llevan no "pesan" tanto, lo cierto es que la musculatura del infante no es tan fuerte para llevar carga extra en su espalda.

¿Qué es mejor: mochila o mochila de carrito?

Los médicos aseguran que un niño no debe cargar más de 10 por ciento de su peso en una mochila; por ejemplo, si el o la alumna pesa 40 kilos, la mochila no debe pesar más de 4 kilos. Agregarle peso podría ocasionarles una desviación en la columna vertebral, arqueamiento anormal de la espalda o astrosis precoz (enfermedad degenerativa de las articulaciones o artritis "de desgaste"). Pero, entonces ¿cómo elegir una buena mochila y qué tomar en cuenta?

Existe una creencia sobre que las mochilas de carrito son las mejores para los niños, pero lo cierto es que tampoco es una alternativa para no sobrecargar la espalda, pues se considera que la fuerza que el niño hace al tirar de ésta no es uniforme, sino que sobrecarga más de un lado que de otro, sobre todo cuando lleva muchos libros.

En caso de que se opte por llevar una mochila de carrito, asegúrate de que no deba subir escaleras, pero si lo hace, hay que enseñarle a levantarla con ambas manos para equilibrar el peso. Asimismo, es muy importante, enseñarle que el levantamiento se hace poniendo la fuerza en las piernas y ¡no en la espalda!

En el caso de las mochilas de espalda, las mejores son aquellas que tienen correas anchas, respalda acolchado y ajustes firmes, procurando mantener la bolsa a cinco centímetros por encima de la cintura, de esta manera se mantendrá segura su lumbar (espalda baja)

Además, los expertos recomiendan tener una buena postura al momento de cargarla; es decir, no compensar el peso hacia delante o en otras palabras, no formar una joroba, ni lo contrario, compensar hacia atrás. En ese sentido, para no caer en eso, es importante limitar el peso del contenido al antes señalado. También se recomienda que tu hijo o hija evite cargar la mochila más de 15 minutos.

La recomendación directa es tomar en cuenta el tamaño y peso del niño para así sacar la proporción adecuada de cuánto debería de cargar y encontrar una mochila proporcional a su estatura.