Mineros Coahuila: Gobierno tardó en buscar ayuda internacional para rescate, dicen familiares

Familiares de los mineros atrapados en los pozos de carbón de El Pinabete respaldaron la decisión del Gobierno federal de aceptar la colaboración internacional para eficientar el rescate, pero advirtieron que se trata de una medida que parece tardía.

"Se tardaron una semana en controlar el agua, ahora se van a tardar otra. Se pierde la oportunidad y se pierde la esperanza"

Y es que las familias recuerdan que pidieron desde un principio la intervención de expertos extranjeros que ayudaran en el diseño e instrumentación del operativo de rescate.

La señora Magdalena Montelongo, cuyo hermano Jaime es uno de los diez trabajadores que permanecen adentro de los pozos inundados, lamenta que se haya perdido tiempo antes de aceptar el apoyo del extranjero.

"Si eso lo hubieran tomado en cuenta desde un principio, aceptar las opiniones de otras partes, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Yo no sé si ya está autorizado o apenas lo están planeando. No sé si ya sea algo concreto, que están pidiendo esa ayuda", comentó.

Por su parte, Claudio Mireles, hijo del minero José Luis Mireles, consideró que ya pasó mucho tiempo y "sabe cómo estén las personas allá abajo".

Dijo que los responsables del operativo de rescate dejaron pasar la oportunidad de entrar a buscar a los mineros atrapados cuando el nivel del agua disminuyó a menos de un metro.

Durante las últimas horas se iniciaron los estudios geológicos en la mina Conchas Norte, aledaña a los pozos de carbón inundados, para preparar los trabajos de perforación de barrenos, a fin de construir una barrera que bloquee el paso subterráneo de agua.

