Militares estarán al frente de Sedena y Marina: AMLO

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina serán militares y dijo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en misiones de seguridad pública en las calles.

"No podemos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay alternativa. Quiero ser lo más sincero, si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina, no solucionaremos el problema", afirmó.

Luego de reunirse con el secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón, anunció que a mediados de octubre dará a conocer qué perfiles encabezarán ambas secretarías.

El pasado 4 de junio, al participar en el ejercicio "Los candidatos presidenciales responden", publicado por varios medios, entre ellos EL UNIVERSAL, López Obrador dijo que no sería prudente retirar en el corto plazo a las Fuerzas Armadas de actividades de seguridad.

"Lo que se debe hacer es profesionalizar a las policías locales (...) Mi gobierno se dedicará a hacer que esto pase", respondió.

NM