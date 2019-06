Migrantes pagaban hasta tres mil 500 dólares por viaje

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, confirmó que durante operativos realizados el fin de semana fueron rescatados 785 migrantes en Veracruz, entre ellos menores de edad que viajaban en ocho cajas de tráileres. El canciller señaló que esas personas abordaron la unidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pasaron por Veracruz e iban para el Norte del país, y que les habían cobrado tres mil 500 dólares a cada una.

Ebrard subrayó que no habrá tolerancia contra los traficantes de migrantes y que el Gobierno federal no descarta llegar a la extinción de dominio contra empresas que tengan vínculos con esas redes delincuenciales.

“La instrucción que nos han dado a todos, a todas las secretarías que participamos, es que busquemos impedir ese tráfico de personas. En segundo lugar, decir a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales y que se llegará a la extinción de dominio si es necesario”, indicó.

Marcelo Ebrard externó que no basta con que los transportistas digan que “no tenían conocimiento” para eludir cualquier tipo de sanción, sobre todo cuando “la ley dice que sí tienen responsabilidad; ya no va a bastar con decir que no se sabía, porque evidentemente sí se sabe”.

Respecto al monto que se pide a los migrantes para trasladarlos a Estados Unidos, Ebrard comentó que les cobran tres mil 500 dólares por cada uno. “Si pagas cinco mil dólares tienes derecho a una segunda ocasión, es decir tres mil 500 dólares si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otro viaje, pero si pagas cinco mil dólares, sí”.