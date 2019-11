Migración otorga visa humanitaria a Evo Morales

El Instituto Nacional de Migración otorgó ya la visa por razones humanitarias al ex presidente de Bolivia Evo Morales, así como al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista previa al arranque del taller "Experiencias, avances, retos y obstáculos para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", dijo que Morales Ayma decidirá más adelante si se acoge o no a la condición de refugio en el país.

Sobre la seguridad que el Gobierno de México brindará al ex mandatario, quien renunció a su cargo ante las acusaciones de un presunto fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre en su país, Sánchez Cordero destacó que la seguridad de Morales Ayma está en manos de la cancillería y otras instancias correspondientes.

"Por lo pronto, en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria como lo hemos estado haciendo con algunos migrantes".

"Él (Evo Morales) ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país", abundó Sánchez Cordero, quien también fue interrogada sobre el enfrentamiento en el Senado que ocasionó la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La responsable de la política interna del país comentó que se mantiene "al tanto" de la situación, al recordar que el Senado de la República es un poder independiente a la Secretaría de Gobernación, y que de ninguna manera se quiere entrometer. "Sólo estoy, digamos como ustedes, viendo lo que sucede en la Cámara de Senadores".

De tal suerte que la señora Rosario Piedra Ibarra, "hasta donde estuve informada y lo vi, rindió protesta. Yo creo que si ya tomó protesta, los que quieran hacer uso de su derecho a algún tipo de impugnación", podrán hacerlo.

Ello, dado que "todos tenemos en México derecho a impugnar y a recurrir a los recursos que nos otorgan las leyes. Además, se deberá evaluar su trabajo, dado que se trata de una activista que lleva muchos años. Entonces yo no quiero prejuzgar, pero por lo pronto la señora tomó protesta".

JM