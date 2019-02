Mi salud es óptima, afirma Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se encuentra en condiciones óptimas de salud, para aquellos que -dijo- la han enfermando.

"Como me ven estoy muy bien de salud, por si alguien me ha enfermado varias veces, me encuentro en condiciones óptimas de mi salud personal", aseguró la encargada de la política interna del país durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sánchez Cordero recordó que toda su información patrimonial es pública, así como su declaración de probable conflicto de interés.

