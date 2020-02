México y Estados Unidos admiten poco avance en materia de seguridad fronteriza

México y Estados Unidos admitieron que se ha avanzado poco en materia de seguridad fronteriza porque desde hace décadas se ha estado hablando de los mismos problemas, como el tráfico de armas, drogas y de personas.

"Sin el control de armas no es posible cerrar el círculo vicioso que es armas, capacidad de fuego, crecimiento de las organizaciones criminales, narcotráfico y lavado de dinero"

Al encabezar la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza, en compañía del embajador de EU, Christopher Landau, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que las reuniones binacionales llevan décadas y "la realidad es que los resultados en el ámbito del contrabando de armas, no han dado resultados sustantivos". Sin embargo Durazo Montaño confió en que en esta nueva etapa las reuniones sobre seguridad fronteriza, en seguimiento a los acuerdos con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, prosperen y se materialicen los acuerdos.

"Es el alto nivel de esta representación y también la capacidad para operar los compromisos que en estas mesas de trabajo se asuman. Tenemos la esperanza y la confianza de que todo lo que aquí se acuerde habrá de materializarse en beneficio de la seguridad fronteriza, en lo particular, pero la seguridad de nuestros dos países", indicó.

Y añadió: "Se ha mencionado también el liderazgo que requiere a la hora de operar los acuerdos que en esta mesa se tomen". Durazo Montaño consideró que se debe cambiar la visión sobre lo que representa la disponibilidad de un arma en la generación de todo el círculo vicioso de la inseguridad.

En reunión con Regina Lombardo, directora interina de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EEUU (@ATFHQ), continuamos impulsando la cooperación bilateral para frenar el tráfico de armas hacia México. Agradezco la presencia, como siempre, de @USAmbMex. pic.twitter.com/aDLiy6Y2yS — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 19, 2020

"Yo veo que el primer el eslabón de ese círculo vicioso es la disposición de un arma, de ahí derivan el resto de acciones que desemboca incluso en la demanda de droga y en la muerte de nuestros jóvenes", comentó. Dijo que tanto México como Estados Unidos tienen responsabilidades y capacidades extraordinarias que sumar para diseñar y operar una solución definitiva. "Sin el control de armas no es posible cerrar el círculo vicioso que es armas, capacidad de fuego, crecimiento de las organizaciones criminales, narcotráfico y lavado de dinero".

En tanto el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, señaló que desde hace 30 años se ha estado hablando de los mismos problemas y "no hemos tenido éxito". "Siempre yo trato de preguntarme qué es lo que se propone ahora que es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, porque no hemos tenido los resultados que deberíamos", indicó. "Agradezco mucho a México su espíritu de cooperación y de buena fe, nosotros venimos aquí con ese mismo espíritu y espero que realmente se llegue a acuerdos muy importantes, que se fomenten relaciones de personas en ambos lados de la frontera porque en esto no podemos fallar", expuso en la sede de la SSPC.

Indicó que la seguridad fronteriza es un problema absolutamente compartido y aseguró que en los últimos meses los gobiernos en Washington y México, "han logrado cosas sin precedentes". "Ambos presidentes tienen un espíritu muy estrecho de cooperación y ánimo de cooperar, yo creo que hemos logrado cosas sin precedentes porque ambos presidentes no son ortodoxos y yo creo que están dispuestos a hacer las cosas de maneras distintas y me parece de lo más importante".

JM