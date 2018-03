México me tendrá en la boleta, asegura "El Bronco"

El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentó este jueves ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Argumentó que el Instituto Nacional Electoral (INE), violó sus derechos de participación política, seguridad jurídica y debido proceso, al invalidar apoyos ciudadanos que impidieron alcanzar el umbral de firmas requeridos para su registro como candidato presidencial independiente.

Asimismo, en un video dirigido a sus simpatizantes "El Bronco" afirmó: "México me tendrá en la boleta electoral". Confió que el TEPJF le hará justicia, y arremetió contra los consejeros del INE que, aseguró, "tienen consignas para que no estemos en la boleta, los partidos hacen lo que quieran con los consejeros y no quieren que participemos".

Rodríguez Calderón acusó al INE de incurrir en diversas irregularidades a su propia normatividad, al reclasificar miles de apoyos originalmente validados, provocando que no alcanzara el umbral de 866 mil 593 respaldos ciudadanos.

Dijo no obstante que confía en la autoridad, y por ello acudió ante la Sala Superior del TEPJF, amparado en la Constitución, y enfrentándose al Instituto Nacional Electoral "que se ensaña con los que participamos nuestra cuenta, y se ha dedicado a infamarme". Agregó que los consejeros del INE están "empeñados en que no llegue a la boleta", afectando los derechos de los más de dos millones de ciudadanos que le otorgaron su firma de respaldo.

Señaló "El Bronco" que a sabiendas de que el TEPJF empezaría a analizar su caso, los consejeros del INE "empezaron la embestida en mi contra con el tema de la fiscalización", por consigna de los partidos porque "no quieren que participemos".

Tengo la razón jurídica, México me tendrá en la boleta, añadió Rodríguez Calderón, y afirmó que la democracia mexicana no se puede quedar en los partidos, de ahí que es necesario ir pensando en un nuevo organismo electoral independiente de los institutos políticos. "El sistema está viejo y caduco, lo puedo vencer", expresó "El Bronco".

JA