México creará paraestatal para el litio

México creará una compañía paraestatal para la extracción de litio, afirmó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aparentemente insinuó que intentará cancelar uno de los pocos permisos existentes en el sector, el cual fue otorgado a una compañía china.

López Obrador había dicho en octubre pasado que quería declarar al litio como un "mineral estratégico" y reservar para el gobierno la futura exploración y extracción del litio, el cual es un componente fundamental en la fabricación de baterías.

No había quedado claro si recurriría a compañías privadas para realizar esa labor, pero el mandatario señaló el miércoles que una nueva compañía del gobierno realizará la extracción y el procesamiento.

El presidente también indicó que no se permitirá el inicio de operaciones de una mina privada de litio ubicada en el estado de Sonora, que está concesionada a una compañía china.

"No, lo que quieren es seguir saqueando y esto ya se terminó, y legalmente vamos a actuar", declaró el mandatario.

Cuestionado en específico sobre si eso significaba que se impedirían las operaciones de la mina, López Obrador respondió: "No, no, el litio lo va a explotar la nación. El litio, ya para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana".

Dicha operación, Bacanora Lithium, es la única mina privada de litio viable en el país, y se tenía previsto que iniciara sus operaciones en 2023. Actualmente es propiedad del gigante chino del litio, Ganfeng International.

En octubre, el secretario de Gobernación (Interior), Adán López Hernández, señaló que las ocho concesiones para la explotación de litio que ya había otorgado México se respetarían, siempre que estuvieran en camino de producir el metal.

El funcionario señaló en su momento que sólo una minera privada cumplía con los criterios. Aunque no mencionó a la mina, parecía referirse a Bacanora Lithium, un proyecto que espera producir alrededor de 35 mil toneladas de litio al año a partir de 2023.

López Obrador insinuó que el gobierno anterior otorgó la concesión de manera ilícita, y afirmó que "sí amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización".

Aún debe adoptarse la declaratoria del litio como un "mineral estratégico" reservado para el Estado. El cambio va incluido en una iniciativa que López Obrador envió al Congreso y que también realizaría cambios a la Constitución para fortalecer el control del gobierno sobre la producción y distribución de electricidad. La propuesta requiere del respaldo de una mayoría de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso y de la mayoría de las legislaturas estatales.

La propuesta eliminaría buena parte del marco de la apertura del mercado energético del país al sector privado, garantizándole a la empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad, una porción mayoritaria del mercado y permitiéndole adquirir energía de plantas privadas si así lo decide.