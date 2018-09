Mexicanos al grito de paz

No hay camino para la paz, la paz es el camino.

Atribución a Mahatma Gandhi.

Septiembre es un mes que nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser mexicano. Pero en los últimos días, entre las banderas, los gritos, el tequila y los mariachis, el aniversario de nuestro México independiente no fue el único que se hizo presente para recordar y encontrar algunos de los rasgos que nos vinculan a esta chulada de nación.

El 19 y 26 de septiembre son dos fechas que pueden retratar por un lado las bondades y por el otro las atrocidades de las que somos capaces los mexicanos.

La primera conmemora los dos sismos que en 1985 y 2017 sacudieron a nuestro país y pusieron a prueba la dignidad, fuerza y voluntad de nuestra gente, dando una lección al mundo acerca de la palabra solidaridad y del orgullo que representa ser mexicano.

Por su parte, la segunda fecha nos muestra una de las aberraciones que simbolizan más claramente la triste realidad que atravesamos como país. Conmemorando el cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, observamos un epítome del horror, la impunidad, la violencia descarnada, la corrupción y la desesperanza que han opacado el brillo de este colorido país.

Pero ya que estamos ejercitando la memoria y recuperando momentos que nos enfrentan a preguntas profundas sobre nuestra identidad, recordemos que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Paz que, junto con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (el documento más traducido a nivel mundial y disponible en más de 500 idiomas), buscan problematizar y fomentar el denominado Derecho a la Paz.

En este marco, la ONU nos invita a adoptar pequeñas medidas para contribuir a la transformación no violenta de los conflictos, evitar las injusticias y promover conductas de paz en nuestros espacios más cercanos.

Es fundamental que hablemos más de paz ante la inmensidad de la violencia que hoy golpea a nuestro país haciéndonos sentir vulnerables, impotentes y aterrorizados, encontrando la solución en lo que mejor sabemos hacer como mexicanos: dar muestras de paz, solidaridad, esperanza y alegría en cada acto para demostrar una vez más, como sucedió el 19 de septiembre, que México se levanta gritando ¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores!

Arturo Castillo

ECOS DEL DEBATE

“Cómo contribuir a la paz mundial desde el contexto nacional”

“Contribuir a la paz mundial” parece una tarea titánica, pero no lo es. Lo importante es darnos cuenta de que no es una tarea externa a nosotros, no tenemos que esperar a que alguien “resuelva el problema” sino que tenemos que involucrarnos todos y asumir la responsabilidad de trabajar hacia una paz mundial. Aunque parezca utópico, tenemos que trabajar y tomar decisiones que nos lleven en esa dirección y esto es aplicable a cualquier persona en cualquier contexto nacional o internacional.

Alejandra Santana, Colaboradora Mar Adentro

Históricamente México es partícipe de los acuerdos más importantes de la comunidad internacional y conciliador de asuntos que nos competen a todos, pero cuando hablamos de paz, México debe ocupar un lugar especial en la mesa de discusión tanto por lo que hemos sufrido como por lo que hemos aprendido.

Nos corresponde a todos los sectores ser promotores de cultura de paz y ser un ejemplo de cómo en las peores circunstancias nos hemos convertido en líderes y en punta de lanza para La Paz internacional.

Diego Villanueva, Colaborador Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“El compromiso social viene hasta que lo practicas”

El Dr. Juan Carlos Paez se define como una persona comprometida con los Derechos Humanos. “A lo largo de 20 años que he trabajado, a raíz de conocer los pueblos indígenas, las necesidades e injusticias sociales, me he comprometido como proyecto de vida, y ahora muchos retos por la situación que estaos viviendo.

Ejercer en un ámbito que busca reconstruir la paz social lo relaciona directamente con valores como la empatía, la solidaridad, y la misericordia. “Misericordia entendida como el corazón con los pobres, que es la raíz etimológica. Además, el tema de la justicia, buscar la justicia como valor ético fundamental.” Para Juan Carlos la empatía es fundamental para una sana convivencia social, “La empatía es algo hermoso, es ponerte en los zapatos del otro. Como sociedad lo olvidamos, tanto jóvenes como adultos. Somos muy intolerantes porque no nos ponemos en los zapatos de los demás. Las cosas no salen como queremos porque no pensamos las consecuencias que podamos tener en los demás”.

Juan Carlos reconoce los aportes que la juventud tiene hacia la sociedad sin importar la generación a la que pertenezcan y señala la creatividad como la principal cualidad. “Los jóvenes de ahora usan mucho las tecnologías con creatividad y con necesidades de información. Uno pensaría que las tecnologías separan a la juventud de lo social, pero no. La búsqueda por la justicia sigue presente, solo que ahora utilizan las herramientas de la información”. Como profesor, Juan Carlos, ve de manera constante la creatividad con la que sus estudiantes resuelven los proyectos escolares. “No se quedan con una idea, buscan más allá de lo que una respuesta puede dar”.

Ser profesor es un espacio de oportunidad para inculcar en la juventud los valores que trascenderán durante toda su vida, ese es su principal objetivo como docente. En segundo lugar, es encauzar a los estudiantes a procesos de justicia. Como referente toma al pensador Lonergan, hay niveles en los que se construye el compromiso de las personas, se inicia con la sensibilización acerca de un problema, en segunda instancia se razona al respecto del problema, y finalmente mueve a los sujetos a las acciones.

“Cuando solo teorizas, es fácil olvidarlo. Llevarlo a la práctica hace que decidas comprometerte; El compromiso social viene hasta que lo practicas. Hay quienes forman parte de estos procesos y duran años acompañando a las organizaciones de la sociedad civil”.

En una visión más amplia, la relación de lo que se puede aportar desde México a un entorno de paz mundial requiere comenzar por ser una sociedad que ya tenga la paz de manera interna. Sin embargo, Juan Carlos plantea una visión optimista al respecto “Desde los años 60 México ha buscado una política exterior pacifista; desde el tema de las armas, el tema de la no intervención, la autonomía de los Estados, esos elementos dan una consecuencia de que los conflictos deben de ser de manera interna sin una intromisión internacional. También busca a través de organismos y foros internacionales que se acabe con el tráfico de armas”.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

“Hay que encaminarnos a ser una sociedad de tolerancia y respeto de manera intercultural e interreligiosa… Creo que cada día el mundo se ha vuelto más intolerante en términos de cultura, hay radicalización de los aspectos culturales. El aporte que podemos dar desde México es ser respetuoso con las culturas”.

Perfil

Dr. Juan Carlos Páez. Coordinador de Estudios y Proyectos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Festival por la paz

Hay muchas formas de construir la Paz. Cada año el domingo más cercano al 21 de septiembre (este año el 23/sept.) en el andador Chapultepec de Guadalajara, las organizaciones que conforman el colectivo C-Paz, exponen algunas de las actividades que realizan en favor de la construcción de Paz.

Las actividades de estas organizaciones van desde la educación para la Paz para niñas y niños hasta foros de discusión para adultos. Desde el arte para construir Paz hasta el apoyo a la creación de microempresas para jóvenes o para mujeres jefas de familia.

“Declara la ONU en su página web: “…La Asamblea General (de la ONU) lo ha declarado (el 21 sept) como un día dedicado al fomento de los ideales de paz en todas las naciones y pueblos y entre estos… El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título «Paz, justicia e instituciones sólidas», realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que facilitan el acceso de todas las personas a la justicia y paz” Pero lo importante es que esta iniciativa no se quede a nivel de los gobiernos, sino que impacte en la vida de cada persona. ¿Qué significa para Ud. El Derecho Humano a la Paz? ¿Cómo se traduce en acciones en su vida diaria? Por ejemplo influir en la resolución de conflictos familiares, escolares, laborales o vecinales en forma pacífica. Su actuación no violenta puede ayudar para cambiar decisiones o formas de actuar que generan injusticias. También puede actuar en favor de personas cuyos Derechos Humanos están siendo violentados. Recuerde que la Paz del mundo empieza en el interior de cada persona, es decir de ¡Ud. mismo(a)!” Palabras de Rodrigo Diez de Sollano, Presidente de Portavoces de Paz.

Diez notas positivas

1. Científicos del IPN crean cubiertos comestibles a base de arroz.

2. Museo del Desarrollo ubicado en Coahuila, fomenta el cuidado y protección del perrito de las praderas.

3. La Universidad Autónoma Metropolitana inicia un programa permanente de becas para nivel básico, medio superior y superior.

4. Reconoce la OCDE a México como país que alcanzó la paridad de género en los sistemas educativos.

5. La Academia Mexicana de Ciencias otorga a jóvenes investigadores estancias de verano en Estados Unidos.

6. Grupo Planeta y Google lanzarán en Buenos Aires el primer libro en vivo por la escritora Viviana Rivero.

7. A través del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Departamento de Estado, Estados Unidos de América donó fondos para la restauración de ex convento de Huaquechula del siglo XVI, en Puebla.

8. Se publicará un libro de recopilación de investigaciones periodísticas de Gabriel García Márquez.

9. A un año del terremoto en México, se han restaurado 450 inmuebles y 41 zonas arqueológicas de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

10. Se lanza la primera edición de Arcadia: Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado llevado a cabo por la Filmoteca de la UNAM.

Mar adentro propone

Para conocer…

El quinto Festival por la Paz se llevará a cabo el 23 de septiembre en el Andador Chapultepec de 9 a 14 hrs.

Para saber…

El 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz. Fue celebrado por primera vez en 1982 pero fue hasta el 2001 que la ONU lo estableció como fecha oficial.

Para leer…

“Construir paz y transformar conflictos. Algunas claves desde la educación, la investigación y la Cultura de Paz.”, Gerardo Pérez Viramontes.